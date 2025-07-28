Китай перестал покупать треть российского угля 28.07.2025, 19:40

Пекин является ключевым рынком сбыта для российских компаний.

Экспорт российского угля в Китай резко сократился в первой половине 2025 года: в стоимостном выражении он упал на 25% год к году, подсчитали аналитики Центра экономического прогнозирования (ЦЭП) Газпромбанка. При этом в апреле—июне обвал поставок ускорился и составил 34% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В ЦЭП напомнили, что Россия экспортирует до 50% добытого угля, а Китай является ключевым рынком сбыта для российских угольных компаний. В 2024 году на китайский рынок пришлась примерно половина всего российского экспорта угля. В то же время доля России в импорте угля Китая в 2024 году уменьшилась с 23 до 18%.

Сокращение спроса со стороны Китая усугубляется снижением рентабельности поставок из-за высокой стоимости кредитных ресурсов, крепкого рубля и дорогой логистики, отмечают аналитики. Таким образом, тяжелый кризис, накрывший российскую угольную промышленность после потери европейского рынка и усиления международных санкций, продолжает нарастать. Ранее замминистра энергетики РФ Дмитрий Исламов сообщил, что под угрозой закрытия находится 51 угольное предприятие. Всего в России, по состоянию на начало 2024 года, их было 179 (52 шахты и 127 разрезов). В 2024 году убытки российской угольной отрасли составили 112,6 млрд руб., но в текущем году они достигли этого уровня только по итогам января—мая, отмечал замдиректора департамента угольной промышленности Минэнерго Дмитрий Лопатин. По его словам, совокупный убыток отрасли к концу года может достигнуть 300–350 млрд руб. — уровня, сопоставимого с годовыми бюджетами крупных регионов России.

25 июля правительство утвердило постановление о мерах поддержки угольной отрасли. До 30 ноября угольные компании получили отсрочку по уплате налогов на добычу полезных ископаемых и уплате страховых взносов. Минфин оценивал сумму поддержки отрасли в 63 млрд руб., а также ожидал, что за помощью обратятся около 50 предприятий. При этом в ведомстве отмечали, что отдельные компании уже получили индивидуальные субсидии, отсрочки по кредитам и реструктуризацию задолженности. В частности, господдержкой воспользовались «Мечел», «Воркутауголь», «СДС-уголь», «УК "Сила Сибири"», «Донские угли», «Северный Кузбасс» и СУПК, которые управляют 34 шахтами и угольными разрезами, 16 обогатительными фабриками, а также 20 металлургическими, ремонтно-транспортными и вспомогательными производствами.

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