Российские регионы охватила новая волна отключений интернета 29.07.2025, 20:25

На неопределенное время.

Власти регионов России за последние дни активизировали отключения и замедление мобильного интернета для «обеспечения безопасности». Речь идет о Свердловской, Тюменской и Орловской областях, Алтайском и Красноярском краях, а также Удмуртии. В некоторых из них связь глушат уже с середины прошлой недели, передает The Moscow Times.

Утром 29 июля антитеррористическая комиссия Свердловской области сообщила, что «временное ограничение и замедление» мобильного интернета в регионе вводится «ради усиления безопасности». Гражданам посоветовали пользоваться проводным интернетом или подключением через Wi-Fi, а также заранее продумывать передвижения по области «с помощью офлайн карт» и использовать «альтернативные способы оплаты, не зависящие от интернета».

Для защиты промышленных и оборонных предприятий на фоне налетов украинских дронов мобильную сеть заглушили в Удмуртии, доложил днем 28 июля глава правительства Роман Ефимов, подчеркнув, что ограничения вводятся «на неопределенное время». «Это превентивная мера для блокирования каналов координации деструктивных действий врага как против предприятий ОПК, так и против объектов социальной сферы», — заявил он, пообещав расширить в республике общедоступную сеть Wi-Fi и отдельно сообщить о восстановлении доступа к интернету.

Вечером 28 июля орловский губернатор Андрей Клычков написал в телеграм-канале, что «временные ограничения» мобильного интернета и связи являются необходимостью из-за «практически ежедневных» атак беспилотников ВСУ на регион. «В очередной раз прошу отнестись к такому решению с пониманием. Безопасность Орловщины и каждого ее жителя — безусловный приоритет», — сказал он.

Также интернет «в связи с принятием дополнительных мер безопасности и для профилактики сетевых угроз» днем в понедельник отключили в Алтайском крае, который находится в 3,5 тыс. км от Украины. Ограничения (включая замедление) «в определенных локациях» продлятся неопределенное количество дней, сообщила антитеррористическая комиссия региона.

В Тюменской области интернета нет еще с 24 июля. Доступ в сеть заблокирован «в целях безопасности граждан», их снимут, «как только позволит ситуация», доложили в информационном центре правительства региона. Там добавили, что в регионе функционируют 186 точек бесплатной сети Wi-Fi TyumenFree.

В Красноярском крае ограничения наблюдаются с вечера 26 июля, проблемы возникли у всех операторов. Глава местного Центра управления регионом (ЦУР) Екатерина Кузьминых отреагировала на жалобы работающих удаленно красноярцев, которые лишились доступа в сеть, комментарием: «На СВО всем работы хватит». Губернатор региона Михаил Котюков на четвертый день шатдауна попросил жителей отнестись к ситуации с понимаем и сослался на «оперативную обстановку».

Всего 28 июля об интернет-шатдаунах сообщили в 62 регионах РФ, сообщает проект «На связи». В 44 из них зафиксированы только ограничения мобильного интернета, еще в 17-ти жаловались на отсутствие доступа как к мобильному, так и к проводному интернету. В остальных регионах перебои не зафиксированы «из-за недостаточной информации оттуда», отмечают аналитики.

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