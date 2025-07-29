СК: Упавший в Минске дрон был начинен тротилом 29.07.2025, 22:10

Беспилотник упал возле жилого дома.

СК Беларуси утверждает, что упавший в Минске беспилотник был начинен тротилом и большим количеством поражающих элементов в виде металлических шариков.

В ночь на вторник в Минске упал первый дрон. Министерство обороны Беларуси заявило, что над столицей страны был сбит неопознанный беспилотник.

«29 июля дежурными силами ПВО в воздушном пространстве Республики Беларусь обнаружен и пресечен полет неопознанной воздушной цели — нарушителя правил использования воздушного пространства, идентифицированной как беспилотный летательный аппарат (БПЛА). В результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы в 02:33 БПЛА упал в районе дома 72 по улице Матусевича в Минске. Пострадавших нет», - говорится в заявлении пресс-службы Минобороны.

Это появление беспилотника над Минском стало первым, хотя ранее белорусские независимые СМИ неоднократно сообщали о пересечении границы Беларуси российскими БПЛА, направляющимися в сторону Украины.

На видеокадрах, распространенных пресс-службой Следственного комитета страны, на деталях дрона видны надписи на украинском языке, а на одном из фрагментов — на английском «Сделано в Германии».

СК РБ сообщил, что по факту падения дрона возбуждено уголовное дело. Боевая часть аппарата, обломки которого повредили несколько припаркованных автомобилей и приземлились на прилегающую к жилому дому территорию, была снабжена, как утверждается, «тротилом и большим количеством поражающих элементов в виде металлических шариков».

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