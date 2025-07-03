Дроны «Лютый» атаковали аэродром «Липецк-2» и завод «Энергия» в РФ

Дроны «Лютый» атаковали аэродром «Липецк-2» и завод «Энергия» в РФ4
- 3.07.2025, 8:22
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В Липецкой области прозвучали мощные взрывы.
Российский город Липецк и Липецкую область атаковали ударные беспилотники. В регионе звучали мощные взрывы.
Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+.
Около 01:29 ночи по местному времени в Липецке была объявлена тревога и «желтый» уровень воздушной опасности из-за угрозы атаки БпЛА. Вскоре уровень повысили до «красного» уровня.
Позже над городом и областью зазвучали мощные взрывы. Российские паблики сообщали о работе ПВО по беспилотникам.
По словам местных жителей, дроны летели в сторону аэродрома «Липецк-2».
Кроме того, очевидцы сообщали об около 15 взрывах в Европейском и Измайловском районах Липецкой области.
Взрывы прогремели также в городе Елец, где расположено одно из крупнейших в РФ предприятий, специализирующееся на производстве химических источников тока.
Предприятие с начала полномасштабного вторжения России в Украину находится под санкциями стран ЕС, США и Японии, а также ряда других стран. Также глава общественной организации «Центр изучения оккупации» Петр Андрющенко сообщил в Telegram-канале, что ночью под атакой дронов оказался Воронеж.
«Липецк. В промежуток между 01:45 и 03:40 город был под атакой БпЛА «Лютый». Целью был аэродром, местные сообщали о последствиях на земле», — отметил Андрющенко.
В сети также обнародовали кадры последствий атаки по Липецкой области РФ.
На кадрах видно разбитое здание предприятия «Энергия». В частности фотографии демонстрируют поврежденные окна.