Дроны «Лютый» атаковали аэродром «Липецк-2» и завод «Энергия» в РФ 4 3.07.2025, 8:22

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иллюстративное фото

В Липецкой области прозвучали мощные взрывы.

Российский город Липецк и Липецкую область атаковали ударные беспилотники. В регионе звучали мощные взрывы.

Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+.

Около 01:29 ночи по местному времени в Липецке была объявлена тревога и «желтый» уровень воздушной опасности из-за угрозы атаки БпЛА. Вскоре уровень повысили до «красного» уровня.

Позже над городом и областью зазвучали мощные взрывы. Российские паблики сообщали о работе ПВО по беспилотникам.

По словам местных жителей, дроны летели в сторону аэродрома «Липецк-2».

Кроме того, очевидцы сообщали об около 15 взрывах в Европейском и Измайловском районах Липецкой области.

Взрывы прогремели также в городе Елец, где расположено одно из крупнейших в РФ предприятий, специализирующееся на производстве химических источников тока.

Предприятие с начала полномасштабного вторжения России в Украину находится под санкциями стран ЕС, США и Японии, а также ряда других стран. Также глава общественной организации «Центр изучения оккупации» Петр Андрющенко сообщил в Telegram-канале, что ночью под атакой дронов оказался Воронеж.

«Липецк. В промежуток между 01:45 и 03:40 город был под атакой БпЛА «Лютый». Целью был аэродром, местные сообщали о последствиях на земле», — отметил Андрющенко.

В сети также обнародовали кадры последствий атаки по Липецкой области РФ.

На кадрах видно разбитое здание предприятия «Энергия». В частности фотографии демонстрируют поврежденные окна.

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