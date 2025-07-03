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Еще одна страна претендует на статус энергетической сверхдержавы

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  • 3.07.2025, 13:38
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Еще одна страна претендует на статус энергетической сверхдержавы

Масштабные СПГ-проекты могут стать реальностью из-за давления Трампа.

Правительство Канады планирует использовать обширные запасы ископаемого топлива, чтобы защитить экономику от негативных последствий торговой войны с США и тарифов президента США Дональда Трампа, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

Город Китимат в Британской Колумбии, известный в 1950-х как «город будущего», сейчас становится центром нового многомиллиардного проекта — завода по сжижению природного газа (СПГ) LNG Canada. Этот проект стоимостью свыше 29,6 млрд долларов США позволяет Канаде выйти на азиатские рынки и уменьшать зависимость от США — основного импортера канадского газа и нефти.

Министр энергетики Канады Тим Ходжсон отмечает, что такие проекты помогают диверсифицировать торговлю и укрепить энергетическую безопасность страны. Премьер-министр Канады Марк Карни выступает за превращение Канады в «энергетическую сверхдержаву», используя ресурсы и сокращая зависимость от американского рынка.

Канада уступает США в борьбе за рынки СПГ, однако преимущества в виде более короткого пути доставки на азиатские рынки и низкоуглеродной энергетики создают потенциал для роста.

Некоторые проекты, включая крупные СПГ-заводы, остаются в стадии планирования или были отменены из-за высоких затрат и протестов.

Карни надеется, что новые законодательные инициативы ускорят согласование проектов, однако экологические группы предупреждают о рисках, связанных с расширением добычи ископаемого топлива в условиях глобального перехода к чистой энергии.

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