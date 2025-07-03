«Разрыв с Россией не входит в интересы Алиева» 3.07.2025, 14:27

Али Керимли

Азербайджанский оппозиционер рассказал, как будет развиваться кризис между Баку и Москвой.

Напряженность между Азербайджаном и Россией вышла на новый уровень. 27 июня в Екатеринбурге прошли массовые задержания азербайджанцев, в результате беспредела силовиков погибли два брата – Зияддин и Гусейн Сафаровы. После этого между Россией и Азербайджаном происходит беспрецедентное обострение отношений.

Почему Ильхам Алиев ответил только сейчас? Об этом сайт Charter97.org поговорил с одним из лидеров азербайджанской оппозиции, главой партии Народного Фронта Азербайджана Али Керимли.

— Кризис в отношениях между Азербайджаном и Россией начался еще в декабре прошлого года — с инцидента, когда российские силы ПВО сбили азербайджанский самолет в российском воздушном пространстве. Нет никаких сомнений в том, что самолет, летевший из Баку в Грозный, был сбит российскими военными. К сожалению, это преступление, унесшее жизни 38 человек, было демонстративно замято российской стороной. Россия не признала свою ответственность за случившееся, виновные так и не были привлечены к ответственности. В Азербайджане это укрепило мнение о том, что Россия воспринимает страну не как равноправного партнера или союзника, а как подвластное вассальное государство. С тех пор отношения между Баку и Москвой начали охлаждаться.

Кровавая полицейская операция, проведенная 27 июня в Екатеринбурге против азербайджанской диаспоры, перевела охлаждение в отношениях на уровень открытого политического кризиса.

Иными словами, как обострение напряженности в отношениях, так и выбор даты — 27 июня — в большей степени были обусловлены решением Кремля. В Кремле прекрасно понимали, что массовые аресты этнических азербайджанцев в России, применение к ним пыток и даже убийство двух азербайджанских бизнесменов, не могут остаться без ответа и неизбежно ухудшат отношения с Баку.

Ответ азербайджанской власти на несправедливое и унизительное поведение российской стороны связан с изменившимися обстоятельствами.

Азербайджан и ранее не раз сталкивался с несправедливостью и пренебрежительным отношением со стороны России. Так, в годы армяно-азербайджанского конфликта Москва передавала Армении оружие на миллиарды долларов. Более того, Еревану были предоставлены ракеты «Искандер», которые использовались для обстрела территории Азербайджана. Однако тогда президент Ильхам Алиев и возглавляемое им правительство не отвечали должным образом на эти недружественные, мягко говоря, действия России, чем, на мой взгляд, подали сигнал российскому руководству, что Азербайджану можно не оказывать должного уважения, с ним можно обращаться с позиции силы.

Сейчас же ситуация изменилась не в пользу России. Развязанная ею агрессивная война против Украины сильно ослабила ее военную, экономическую и политическую мощь. Уже более трех лет Россия ведет войну, но так и не смогла оккупировать ни один областной центр Украины (город Херсон, который был взят, также пришлось оставить). Россия оказалась под жесткими санкциями, в международной изоляции, ее экономические и финансовые ресурсы истощаются. Геополитические позиции Москвы значительно ослабли. В нынешней ситуации Азербайджан под руководством Алиева остается одним из немногих союзников России — наряду с режимом Лукашенко в Беларуси.

Кроме того, освобождение Карабаха, завершение войны с Арменией, вывод российских войск из Азербайджана, попытки правительства Пашиняна в Армении вырваться из орбиты влияния Москвы, а также категорическое неприятие российской имперской политики со стороны большинства азербайджанцев, укрепили уверенность властей Азербайджана в том, что на этот раз на агрессивные действия России можно и нужно дать ответ.

— Следует ли ожидать полного разрыва между Баку и Москвой?

— Несмотря на нынешнее обострение, полный разрыв отношений между Азербайджаном и Россией не входит ни в интересы Путина, ни в интересы правительства Алиева.

Во-первых, у нынешнего российского режима и так остается крайне мало дружественных государств. В регионе Южного Кавказа главная ставка Москвы в попытке сохранить свое влияние по-прежнему делается на режим Алиева. Формально остающаяся членом ОДКБ Армения выбрала курс на интеграцию с Европейским союзом и достаточно быстро продвигается по этому пути. Попытки Кремля усилить анти-пашиняновский лагерь не приносят результатов — Пашинян успешно нейтрализует этих игроков и стремится нормализовать отношения с Турцией и Азербайджаном. Ясно, что в отличие от прежних лет нынешняя Армения не намерена оставаться форпостом России на Южном Кавказе.

Восстановление влияния Москвы в Грузии также выглядит малореалистичным. Хотя риторика и внутренний курс действующего грузинского правительства все больше сближаются с авторитарными практиками России, грузинский народ никогда не простит Кремлю оккупацию 20% национальной территории. В этих условиях представить себе, что Грузия откровенно перейдет в пророссийский лагерь, крайне сложно. Более того, несмотря на откаты последних лет, Грузия по-прежнему остается страной-кандидатом на вступление в ЕС. Даже правительство, которого часто обвиняют в симпатиях к Кремлю, не отказывается от этой цели, а лишь откладывает сроки.

Таким образом, в Южном Кавказе основным опорным пунктом России остается именно режим Алиева.

Разрыв с Россией также не в интересах самого Ильхама Алиева. Во-первых, существует фактор миллионов азербайджанцев, проживающих в России. Во-вторых, несмотря на нынешние противоречия, между Алиевым и Путиным сохраняется идеологическое родство. Алиев не демонстрирует желания выйти из «клуба автократов». Внутренняя политика Азербайджана остается крайне репрессивной: число политических заключенных превышает 375 человек, фундаментальные права и свободы не гарантированы. Как и в прежние годы, по вопросам демократии и прав человека Ильхам Алиев и Владимир Путин придерживаются схожих позиций. Они остаются союзниками в сдерживании демократизации Южного Кавказа и противодействии распространению западных ценностей и влияния.

Алиев не заинтересован в полном уходе России из региона. Он, скорее всего, будет стремиться к восстановлению определенного уровня отношений с Кремлем, чтобы использовать российский фактор как противовес усилиям США и ЕС по усилению своего влияния в регионе.

— Как может развиваться конфликт в ближайшее время?

— Разумеется, стороны еще могут предпринять несколько агрессивных шагов, чтобы проверить, кто из них и до какой степени готов выдерживать напряженность. Однако, по моему мнению, ни Баку, ни Москва не заинтересованы в дальнейшей эскалации. На ближайшую перспективу статус-кво, скорее всего, сохранится.

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