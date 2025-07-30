Лукашенко не сможет усидеть на двух стульях 2 30.07.2025, 11:20

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Стоять в растяжке можно, но недолго.

В Минск 29 июля залетел дрон. Беспилотник, явно летевший через границу, смог залететь в столицу, долететь до улицы Матусевича и приземлиться аккурат на припаркованные автомобили во дворе жилого дома №72. Во дворе этого дома – детский сад, время прилета дрона – 2 часа ночи. И только это, пожалуй, спасло от жертв и пострадавших. Потому что, как известно, надеяться на белорусские силы ПВО — удел сильно верующих, пишет planbmedia.io.

Беспилотник есть, а комментариев нет

О залете беспилотника белорусы узнали не от властей, какое там. Первыми об этом написали независимые СМИ. «Зеркало» сообщило, что на видео, которое есть в распоряжении редакции, дрон залетает во двор дома № 72 на улице Матусевича, врезается в автомобиль и взрывается.

«В ролике слышен шум, как от мопеда, затем раздается сильный взрыв. После этого на землю падают обломки, а рядом с припаркованными авто сверкают искры под серию звуков ударов и взрывов», — написало издание.

Никаких официальных комментариев по этому поводу не было. Только спустя час после публикации Минобороны подтвердило прилет беспилотника в столицу. Видимо, отрицать было уже как-то неудобно.

Бог хранит, а ПВО — нет. Когда боевые дроны залетают в Беларусь, у белорусского ПВО получается только молиться, чтобы они взорвались в поле, а не посреди жилых домов.

«Дежурными силами по ПВО около 2 часов ночи 29 июля в воздушном пространстве Республики Беларусь был обнаружен и пресечен полет неопознанной воздушной цели – нарушителя порядка использования воздушного пространства, идентифицированной как БЛА. В результате воздействия на него средств радиоэлектронной борьбы 02:33 БЛА упал в районе дома 72 по ул. Матусевича г. Минска. Пострадавших в результате инцидента нет», — сообщили военные.

В Минобороны, конечно же, добавили, что Лукашенко «ситуацию держит на личном контроле». Ведь, как известно, даже рапс под личным контролем Лукашенко растет лучше. Беспилотники теперь тоже, может, начнут сворачивать на полпути.

Откуда мог прилететь дрон?

Еще спустя три часа Следственный комитет показал обломки дрона и заявил, что он был «снабжен тротилом и большим количеством поражающих элементов в виде металлических шариков».

На фотографиях СК – части дрона с надписями на украинском языке. Но где были засняты эти обломки, и те ли это, которые упали на Матусевича, неизвестно.

Прилет дронов в Беларусь уже не новость. Правда, до Минска они еще не долетали. Издание «Флагшток» сообщало, что с 7 по 13 июля зафиксировано не менее 59 «залетов» российских ударных дронов в Гомельскую область.

Правда, залететь 29 июля дрон мог и из России, и из Украины. Теряя направление, когда их пытаются сбить, беспилотники сбиваются с маршрута и могут улететь в любую сторону.

Есть большие сомнения, что белорусам расскажут, откуда прилетел дрон в Минск. Виноватыми, как обычно, могут стать сами белорусы. Тем более что «Вясна» уже сообщила, что ОМОН пришел на Матусевича и задерживает людей во дворе. Силовики эту информацию опровергли, но это до первого уголовного дела, так сказать.

Вся эта ситуация говорит о том, что усидеть на двух стульях, когда ты соагрессор в войне, не получится. Стоять в растяжке можно, но недолго. Три с половиной года — вполне приличный срок. А дальше придется пожинать плоды своих недальновидных решений.

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