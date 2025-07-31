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«Следи за словами»: Трамп резко ответил Медведеву

  • 31.07.2025, 9:47
«Следи за словами»: Трамп резко ответил Медведеву
Дмитрий Медведев

Американский лидер унизительно вспомнил о политическом прошлом оппонента.

Президент США Дональд Трамп жестко отреагировал на угрозы войной со стороны заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева. Американский лидер предупредил его, что подобные заявления опасны.

Об этом Трамп написал в Truth Social.

Отвечая Медведеву Трамп заявил, что США не интересует экономическое сотрудничество с Россией или Индией, назвав их экономики «мертвыми».

«Мне безразлично, что Индия делает с Россией. Они могут вместе уничтожить свои мертвые экономики, мне все равно. Мы почти не ведем бизнеса с Индией, их тарифы слишком высокие, одни из самых высоких в мире. Так же Россия и США почти не ведут бизнеса между собой», - заявил президент.

А также американский лидер унизительно вспомнил о политическом прошлом Медведева.

«Давайте так и оставим, и передайте Медведеву, бывшему президенту России, который считает себя все еще президентом, чтобы он следил за своими словами. Он вступает на очень опасную территорию!», - подытожил он.

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