Лукашенко: Возвращение Трампа открыло окно возможностей для улучшения отношений

Лукашенко: Возвращение Трампа открыло окно возможностей для улучшения отношений2
- 31.07.2025, 13:58
Диктатор надеется на «разбор завалов».
Возвращение Дональда Трампа на пост президента США открыло окно возможностей для «улучшения отношений». Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании с руководителями белорусских дипломатических представительств, передает БелТА.
«Вы знаете принцип того же Трампа: Америка прежде всего. Но, может, лучше так, чем «либеральный миропорядок», который существовал при Байдене, - сказал диктатор. - Последние встречи с американцами показали, что они готовы слушать. Без всякого заискивания с нашей стороны. Возвращение Трампа открыло окно возможностей для улучшения отношений. Может быть, и для разбора каких-то завалов, которые нагородили американцы и которые мешают нашей работе на мировых рынках».