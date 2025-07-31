Лукашенко: Возвращение Трампа открыло окно возможностей для улучшения отношений 2 31.07.2025, 13:58

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Диктатор надеется на «разбор завалов».

Возвращение Дональда Трампа на пост президента США открыло окно возможностей для «улучшения отношений». Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании с руководителями белорусских дипломатических представительств, передает БелТА.

«Вы знаете принцип того же Трампа: Америка прежде всего. Но, может, лучше так, чем «либеральный миропорядок», который существовал при Байдене, - сказал диктатор. - Последние встречи с американцами показали, что они готовы слушать. Без всякого заискивания с нашей стороны. Возвращение Трампа открыло окно возможностей для улучшения отношений. Может быть, и для разбора каких-то завалов, которые нагородили американцы и которые мешают нашей работе на мировых рынках».

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