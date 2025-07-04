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Украина провела восьмой этап обмена пленными с РФ

  • 4.07.2025, 14:05
  • 1,796
Украина провела восьмой этап обмена пленными с РФ
Фото: @Zelenskiy/official

B Украину вернулись пропавшие без вести и осужденные на большие сроки.

Украина и Россия провели очередной этап обмена пленными. Он стал восьмым по счету в рамках июньских договоренностей в Стамбуле.

- Наши люди дома. Большинство из них находились в российском плену еще с 2022 года, - сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, сегодня возвращаются защитники, которые защищали Украину в разных регионах: Донецкая и Мариупольская области, Луганская, Харьковская, Херсонская области. Это воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Государственной специальной службы транспорта.

А также гражданские лица.

Фото: @Zelenskiy/official
Фото: @Zelenskiy/official
Фото: @Zelenskiy/official

В то же время, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец уточнил особенность этого обмена.

- Особенность этого обмена в том, что удалось вернуть защитников, которых Россия приговорила к длительным срокам заключения. Подавляющее большинство освобожденных попали в плен в 2022 году, - написал он.

Также домой возвращаются и военные, которые считались пропавшими без вести. Среди возвращенных есть офицеры.

- Этот обмен - результат масштабной работы государственных органов, входящих в состав Коордштаба по вопросам обращения с военнопленными. Процесс продолжается по поручению Президента Украины, - уточнил Лубинец.

Самому молодому освобожденному защитнику исполнилось всего 20 лет. Самому старшему - 59 лет.

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