Украина провела восьмой этап обмена пленными с РФ
- 4.07.2025, 14:05
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B Украину вернулись пропавшие без вести и осужденные на большие сроки.
Украина и Россия провели очередной этап обмена пленными. Он стал восьмым по счету в рамках июньских договоренностей в Стамбуле.
- Наши люди дома. Большинство из них находились в российском плену еще с 2022 года, - сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, сегодня возвращаются защитники, которые защищали Украину в разных регионах: Донецкая и Мариупольская области, Луганская, Харьковская, Херсонская области. Это воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Государственной специальной службы транспорта.
А также гражданские лица.
В то же время, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец уточнил особенность этого обмена.
- Особенность этого обмена в том, что удалось вернуть защитников, которых Россия приговорила к длительным срокам заключения. Подавляющее большинство освобожденных попали в плен в 2022 году, - написал он.
Также домой возвращаются и военные, которые считались пропавшими без вести. Среди возвращенных есть офицеры.
- Этот обмен - результат масштабной работы государственных органов, входящих в состав Коордштаба по вопросам обращения с военнопленными. Процесс продолжается по поручению Президента Украины, - уточнил Лубинец.
Самому молодому освобожденному защитнику исполнилось всего 20 лет. Самому старшему - 59 лет.