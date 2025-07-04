Зеленский и Трамп созвонились
- 4.07.2025, 16:57
Стали известны первые подробности.
Сегодня, 4 июля, президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп созвонились. Их разговор произошел на фоне паузы по поставкам некоторых ключевых видов американской военной помощи Украине.
Детальнее о разговоре Трампа и Зеленского рассказывает РБК-Украина.
Первые детали от Ермака
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что переговоры между президентами уже состоялись.
- Очень важный и содержательный разговор между президентами. Все детали - совсем скоро, - отметил он.
Информация западных СМИ
Корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на неназванный источник написал, что звонок между Трампом и Зеленским продлился около 40 минут.
Собеседник журналиста утверждает, что разговор был хорошим.
Звонок был организован на фоне приостановки американской оборонной поддержки. Как анонсировал Зеленский накануне разговора с Трампом, Украина рассчитывает на продление помощи от США. В первую очередь речь идет о ракетах для систем ПВО Patriot.