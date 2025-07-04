Зеленский и Трамп созвонились 4.07.2025, 16:57

Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Стали известны первые подробности.

Сегодня, 4 июля, президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп созвонились. Их разговор произошел на фоне паузы по поставкам некоторых ключевых видов американской военной помощи Украине.

Детальнее о разговоре Трампа и Зеленского рассказывает РБК-Украина.

Первые детали от Ермака

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что переговоры между президентами уже состоялись.

- Очень важный и содержательный разговор между президентами. Все детали - совсем скоро, - отметил он.

Информация западных СМИ

Корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на неназванный источник написал, что звонок между Трампом и Зеленским продлился около 40 минут.

Собеседник журналиста утверждает, что разговор был хорошим.

Звонок был организован на фоне приостановки американской оборонной поддержки. Как анонсировал Зеленский накануне разговора с Трампом, Украина рассчитывает на продление помощи от США. В первую очередь речь идет о ракетах для систем ПВО Patriot.

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