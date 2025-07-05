TIME: Может ли Трамп депортировать Маска 3 5.07.2025, 15:57

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Илон Маск

Ответ юристов.

Президент США Дональд Трамп, известный своей жесткой иммиграционной риторикой, заявил, что может депортировать натурализованных граждан США, таких как миллиардер Илон Маск и нью-йоркский политик Зохран Мамдани, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

На вопрос о возможной депортации Маска, гражданина США с 2002 года, Трамп сказал: «Мы рассмотрим этот вопрос». В тот же день он подверг сомнению гражданство Мамдани, уроженца Уганды, получившего гражданство в 2018 году, и заявил, что тот может находиться в стране незаконно.

Мамдани отреагировал резко: «Президент угрожает арестовать меня, лишить гражданства и депортировать — не за нарушение закона».

С юридической точки зрения депортация граждан США невозможна. Однако администрация Трампа активно использует механизм денатурализации — лишения гражданства через суд в случае его получения с помощью обмана или сокрытия фактов. Это касается только натурализованных граждан и требует строгих доказательств.

Это редкие случаи, в 2020 году Минюст США создал специальный отдел по денатурализации. В 2024 году Трамп вновь заявил, что будет добиваться лишения гражданства на основании «угроз нацбезопасности».

Юристы считают заявления Трампа политическим запугиванием. «Это риторика, не подкрепленная правовыми основаниями», — говорит профессор права Майкл Каган.

Даже если Мамдани и Маск будут денатурализованы, они останутся постоянными жителями США (green card) и не подлежат депортации.

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