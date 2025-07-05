Ученые: Мозг человека продолжает расти даже в пожилом возрасте 5.07.2025, 16:06

Новые нейроны продолжают формироваться на протяжении всей жизни.

Долгое время считалось, что мозг человека прекращает создавать новые нейроны с взрослением. Однако новое исследование шведских учёных из Каролинского института опровергло это представление, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

Команда под руководством профессора Йонаса Фрисена впервые доказала, что нейрональные предшественники — клетки, из которых формируются зрелые нейроны, — продолжают делиться в гиппокампе взрослого человека. Именно эта часть мозга отвечает за память, обучение и эмоциональную регуляцию.

Ранее, в 2013 году, Фрисен уже продемонстрировал, что новые нейроны могут появляться во взрослом возрасте. Тогда использовался метод радиоуглеродного датирования ДНК. Однако до сих пор не удавалось подтвердить, откуда именно берутся эти клетки.

Новое исследование анализировало образцы мозга людей в возрасте от младенцев до 78 лет. С помощью передовых технологий — таких как одноядерное РНК-секвенирование, проточная цитометрия, машинное обучение и пространственная транскриптомика (RNAscope и Xenium) — учёные смогли точно отследить этапы формирования нейронов в области зубчатой извилины гиппокампа.

Интересно, что количество нейрональных предшественников у разных людей варьировалось: у одних их было много, у других — крайне мало. Это открывает новые вопросы о факторах, влияющих на нейрогенез.

«Наши результаты дают ключ к пониманию того, как мозг меняется с возрастом, и могут стать основой для создания регенеративных методов лечения нейродегенеративных и психических заболеваний», — отметил Фрисен.

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