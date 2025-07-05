Американский генерал рассказал, чего ожидать от учений «Запад-2025» 5.07.2025, 16:29

Бен Ходжес

На что НАТО должно обратить внимание.

Американский генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий войсками США в Европе, ветеран войн в Ираке и Афганистане Бен Ходжес в эксклюзивном интервью сайту Charter97.org прокомментировал угрозу белорусско-российских учений «Запад-2025»:

— Эти учения дадут нам возможность внимательно следить за любыми новыми возможностями или оборудованием. Они дадут нам возможность увидеть, отрабатывают ли русские то, чему они научились в Украине, что они могут использовать для другой операции. Они дадут нам возможность увидеть, действительно ли у них много новых танков и артиллерии и той техники, которую они потеряли в Украине. Так что для меня это хорошая возможность. И теперь, в отличие от 2021 года, все знают и уделяют внимание этим учениям. На этот раз мы, вероятно, лучше справимся со сбором и анализом информации о «Западе». Логистика, их способность передвигаться — это то, на что я хотел бы посмотреть.

— Есть ли, теоретически говоря, потенциальная угроза для стран Балтии, например, для Сувалкского коридора, как последствие учений «Запад-2025»?

— Русские уже воюют с нами. Мы знаем, и нет сомнений, что они хотят вернуть себе контроль над Эстонией, Латвией и Литвой, Молдовой — об этом нет никаких споров. Они будут искать возможность, когда, возможно, США будут не привержены НАТО или, может быть, другие европейские страны или Канада, не будут хотеть что-то делать.

Можно представить себе возможность какой-то атаки на Латвию в районе Даугавпилса, например, когда они могут что-то сделать, а затем сказать: «Ладно, вы что, действительно хотите из-за этого начать ядерную войну?» Если Альянс не отреагирует, то у нас будет реальная проблема.

Не знаю, готовы ли они еще что-то сделать, но я считаю (если только мы просто не проспим), что они потерпят неудачу. Думаю, Альянс отреагирует. И Эстония, и Латвия, и Литва сейчас намного лучше подготовлены, чем четыре года назад, в плане собственной обороны. Плюс боевые группы, которые там находятся. Плюс авиация НАТО. Я уверен, что мы бы отреагировали немедленно. Плюс, если бы Россия собиралась атаковать, им пришлось бы нанести массированный ракетный удар по всей нашей транспортной инфраструктуре, аэропортам, морским портам, железным дорогам, потому что они знают, что НАТО зависит от быстрого подкрепления. Так что я бы никогда не сказал, что это невозможно, но я думаю, что это часть подготовки к возможным будущим атакам.

— Вы не ожидаете немедленной угрозы в ближайшие месяцы для стран Балтии? Путин не решится?

— Я не это сказал. Они уже воюют с нами: уничтожение подводной инфраструктуры в Балтийском море, убийства, саботаж. Российские ВВС пролетели через воздушное пространство Эстонии, чтобы помешать эстонцам захватить один из кораблей теневого флота — такого рода вещи происходят постоянно. Если мы не дадим им отпор, они будут делать это все больше и больше.

Думаю, что это более вероятно: нарастающая агрессия в сочетании с другими угрозами и дезинформацией. Кремль наблюдает, пытаясь оценить, действительно ли США настроены на это, действительно ли настроены на это европейцы. Мы объявили 5% бюджета на военные расходы, но пройдет много времени, прежде чем это воплотится в реальные возможности.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com