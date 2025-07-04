Генерал США Бен Ходжес: Россияне ошиблись в главном 1 4.07.2025, 9:49

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Бен Ходжес

Американский офицер дал эксклюзивное интервью сайту Charter97.org.

Американский генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий войсками США в Европе, ветеран войн в Ираке и Афганистане Бен Ходжес считает, что возвращение Украины к границам 1991 года должно стать стратегической целью Запада.

Об этом американский офицер рассказал в эксклюзивном интервью сайту Charter97.org.

— Насколько израильско-иранский конфликт отвлекает внимание и ресурсы администрации США от поддержки Украины?

— Соединенные Штаты — достаточно большая страна, они обладают достаточными средствами, чтобы иметь возможность делать больше, чем одно дело одновременно. Я думаю, что, к сожалению, администрация Трампа уже начала отворачиваться от Украины. Так что не так уж много вещей, которые мы отправляли в Украину, теперь идут куда-то еще. Я в это не верю. Думаю, что это больше выбор администрации: сосредоточиться на Ближнем Востоке вместо того, чтобы помогать Украине или просто прекратить помощь Киеву. Она снижалась еще до того, как мы начали в Иране.

Да, конечно, будут некоторое отвлечение для сотрудников по национальной безопасности с точки зрения интеллектуальной энергии. Но такая страна, как Соединенные Штаты, должна иметь возможность заниматься многими делами одновременно. Мы все еще имеем дело с Тихим океаном, мы не занимаемся только Ираном.

— А если взглянуть, скажем, на системы Patriot?

— Patriot, которые находятся в этом районе, уже были на Ближнем Востоке или в Тихом океане. Это не те Patriot, которые направлялись в Украину, а вместо этого были отправлены в другое место.

— Иран помог Путину в трудную минуту с беспилотниками Shahed — почему Путин не помог своему союзнику, иранскому режиму? Каков расчет мог быть у него в этом решении?

— Россия не помогла Армении в их войне против Азербайджана. Они не поддержали Асада перед тем, как его свергли, а теперь они не помогли Ирану. Так что это говорит мне, что либо Россия не является надежным союзником, когда возникают проблемы, либо у России нет возможности сделать что-то существенное, потому что они так заняты Украиной, или третья возможность заключается в том, что у России странные отношения с Израилем. Путин даже сделал комментарий, что в Израиле проживает 2 миллиона русскоязычных жителей. Так что, возможно, это было оправданием того, что он не хотел делать слишком много, что могло бы навредить Израилю.

— Сейчас много беспокойства по поводу предстоящих совместных российско-белорусских военных учений «Запад-2025». Последние такие учения, «Запад-2021», стали подготовкой к полномасштабной агрессии против Украины. Что следует мониторить в этот раз?

— Эти учения дадут нам возможность внимательно следить за любыми новыми возможностями или оборудованием. Они дадут нам возможность увидеть, отрабатывают ли русские то, чему они научились в Украине, что они могут использовать для другой операции. Они дадут нам возможность увидеть, действительно ли у них много новых танков и артиллерии и той техники, которую они потеряли в Украине. Так что для меня это хорошая возможность. И теперь, в отличие от 2021 года, все знают и уделяют внимание этим учениям. На этот раз мы, вероятно, лучше справимся со сбором и анализом информации о «Западе». Логистика, их способность передвигаться — это то, на что я хотел бы посмотреть.

— Есть ли, теоретически говоря, потенциальная угроза для стран Балтии, например, для Сувалкского коридора, как последствие учений «Запад-2025»?

— Русские уже воюют с нами. Мы знаем, и нет сомнений, что они хотят вернуть себе контроль над Эстонией, Латвией и Литвой, Молдовой — об этом нет никаких споров. Они будут искать возможность, когда, возможно, США будут не привержены НАТО или, может быть, другие европейские страны или Канада, не будут хотеть что-то делать.

Можно представить себе возможность какой-то атаки на Латвию в районе Даугавпилса, например, когда они могут что-то сделать, а затем сказать: «Ладно, вы что, действительно хотите из-за этого начать ядерную войну?» Если Альянс не отреагирует, то у нас будет реальная проблема.

Не знаю, готовы ли они еще что-то сделать, но я считаю (если только мы просто не проспим), что они потерпят неудачу. Думаю, Альянс отреагирует. И Эстония, и Латвия, и Литва сейчас намного лучше подготовлены, чем четыре года назад, в плане собственной обороны. Плюс боевые группы, которые там находятся. Плюс авиация НАТО. Я уверен, что мы бы отреагировали немедленно. Плюс, если бы Россия собиралась атаковать, им пришлось бы нанести массированный ракетный удар по всей нашей транспортной инфраструктуре, аэропортам, морским портам, железным дорогам, потому что они знают, что НАТО зависит от быстрого подкрепления. Так что я бы никогда не сказал, что это невозможно, но я думаю, что это часть подготовки к возможным будущим атакам.

— Вы не ожидаете немедленной угрозы в ближайшие месяцы для стран Балтии? Путин не решится?

— Я не это сказал. Они уже воюют с нами: уничтожение подводной инфраструктуры в Балтийском море, убийства, саботаж. Российские ВВС пролетели через воздушное пространство Эстонии, чтобы помешать эстонцам захватить один из кораблей теневого флота — такого рода вещи происходят постоянно. Если мы не дадим им отпор, они будут делать это все больше и больше.

Думаю, что это более вероятно: нарастающая агрессия в сочетании с другими угрозами и дезинформацией. Кремль наблюдает, пытаясь оценить, действительно ли США настроены на это, действительно ли настроены на это европейцы. Мы объявили 5% бюджета на военные расходы, но пройдет много времени, прежде чем это воплотится в реальные возможности.

— По словам главы Генерального штаба украинской армии генерала Александра Сырского, российская армия массово накапливает войска, чтобы попытаться прорваться в стратегически важных городах Покровск и Константиновка в Донецкой области. Каковы ваши ожидания по этому поводу и на что обратить внимание?

— Генерал Сырский сказал, что Покровск стратегически важен, или это сказал кто-то другой?

— Генерал Сырский отметил факт, что они собирают силы, чтобы прорваться в районе Покровска и Константиновки, но он не использовал фразу «стратегически важно».

— Вот в чем проблема. Многие западные журналисты называют каждую гребаную маленькую деревню «стратегически важной», но это не так. И я думаю, что русские пытаются захватить Покровск уже как минимум 18 месяцев. А Покровск находится всего в 60 километрах от Авдеевки, которую они взяли полтора года назад.

Итак, я не вижу, что они могут сделать что-то еще, кроме как продолжать делать то, что они делают: эти постоянные атаки на мотоциклах, гольф-карах и беспилотниками, чтобы попытаться подавить украинских защитников. Но я не вижу, чтобы у них была возможность прорваться: нет какого-то большого бронированного формирования, которое может пробить дыру, а затем продолжить путь до Днепра или Киева. Я могу ошибаться, но они не продемонстрировали, что у них есть такая возможность. Это не значит, что они не захватят маленькую деревню, что-то еще, но огромной ценой. И с какой целью?

Думаю, что через год, если что-то не изменится вовне, эта война будет выглядеть во многом так же, как сейчас, линии не будут сильно отличаться. Могут быть некоторые изменения, но я не вижу больших различий. Если только США и Европа не предоставят Украине огромные возможности или если мы не перекроем возможности России экспортировать нефть в Индию и Китай, заблокировав ее в Балтийском и Черном морях (это создало бы реальные проблемы для России), в противном случае, думаю, мы увидим больше того, что видим сейчас, включая, к сожалению, постоянные убийства невинных украинцев в результате этих атак.

— Если общая картина останется прежней, какова стратегия России в этом конфликте? Просто продолжать эту войну вечно?

— Нет, думаю, их стратегия заключается в том, чтобы уничтожить Украину как государство и идею — это было их целью с самого начала. Вот почему они не заинтересованы в каком-либо согласованном результате.

Пока они думают, что могут достичь своей цели. Путину все равно, сколько у них жертв — миллион (вероятно, даже ближе к 2 миллионам, когда я думаю о том, сколько было раненых, сколько из них оправились бы от своих ран или были потеряны навсегда). Точные цифры неизвестны, но, несмотря на это, убитых много, но Россия не замедлила свои действия.

Так что не потери заставят их сделать что-то другое. Думаю, они продолжат делать то, что делают, пока не подумают, что достигли цели уничтожения Украины как государства. Вот почему они наносят удары по городам, что, очевидно, является военными преступлениями. Каждый офицер российской армии, который находится где-либо в цепочке командования и принимает решения о запуске ракет против невинных людей, — их имена, их фотографии должны быть общедоступной информацией, и все должны знать, кто они.

— Только за последнюю неделю российская армия отправила около 114 баллистических ракет, 1270 беспилотников и 100 000 тяжелых планирующих бомб в сторону Украины. Что Запад может и должен сделать в отношении этих атак, которые затрагивают в основном гражданское население?

— Три вещи. Номер один — мы должны ясно дать понять, что наша стратегическая цель — победа Украины над Россией, что это наша политическая установка, и что мы предоставляем Украине все необходимое для победы над Россией, что означает оттеснение России к границам 1991 года — это должно быть нашей политикой.

Номер два — помощь в приостановлении российских воздушных и ракетных атак на украинские города. Мы делаем это для Израиля, мы делаем это в Красном море против хуситов. Почему мы не делаем этого для Украины? Не нужно сбивать российские самолеты (они даже не заходят в воздушное пространство Украины), но есть вещи, которые мы могли бы сделать, предоставив Украине возможность «убить стрелка из лука». Лучше убить стрелка, чем пытаться перехватить все стрелы. Поэтому помогите Украине развить способность идти туда, где находится стрелок.

Третье, что мы должны сделать, это использовать все наши экономические рычаги против России, остановить экспорт нефти, использовать замороженные российские активы, чтобы оплатить все это, и помочь Украине развить способность поражать российскую нефтегазовую инфраструктуру внутри России. Потому что без доходов от экспорта нефти Россия не смогла бы продолжать эту войну.

— Путин, как вы ясно заявили, не заботится о человеческих потерях с российской стороны, но как насчет российского населения, российских элит? Мы говорим о как минимум миллионе российских потерь. Также ясно, что потери с российской стороны намного выше, чем с украинской. Никого с российской стороны не волнуют потери?

— Думаю, их это волнует, поэтому вы не видите слишком много солдат, набранных из Москвы или Санкт-Петербурга. Большинство людей, которые идут в армию, приезжают из других областей. Очевидно, они знают, что это негативно скажется на населении, если в Москве и Санкт-Петербурге будет так много жертв и похорон. Так что их это волнует, но не тогда, когда большинство жертв приходится на регионы за пределами двух густонаселенных центров.

Я не понимаю российское население, почему не было большего сопротивления. Возможно, это не их стиль. Думаю, что у Путина такой сильный аппарат внутренней безопасности, что любой, кто мог бы организовать протесты, уже мертв или находится в тюрьме.

— Их не волнуют человеческие жизни, но, говоря о ресурсах, как долго российская экономика сможет выдерживать такой уровень потерь людских ресурсов и такую интенсивность атак на Украину с воздуха?

— Я не знаю. Председатель Центрального банка России сказал, что они идут к рецессии. Но я не знаю, что это значит: еще год, два месяца или пять лет. Считаю, что у них проблемы, и в какой-то момент это даст о себе знать.

В какой-то момент, когда олигархи начнут чувствовать боль, когда они начнут проигрывать, тогда, я думаю, давление на Путина возрастет. Хотя многие из них все еще зарабатывают деньги, то, что у них было до вторжения России в Украину, было разрушено. У них нет квартир в лондонских Белгравии или Мейфэре, во всех других местах, куда русские вкладывают свои деньги — это было разрушено.

— Где вы видите уязвимые места Путина?

— Вы должны задаться вопросом, какова реальная стратегия режима Путина для достижения его цели? Просто бомбить украинские города каждую ночь — это не сработало в Германии, это не сработало в Великобритании. Бомбардировки, убийство мирных жителей никогда не приводят к завершению конфликта. Это не работает.

На самом деле, это заставляет людей быть более устойчивыми. Поэтому вы должны задаться вопросом, что, по его мнению, произойдет, пока какие-либо европейские страны готовы продолжать оказывать помощь Украине.

Я думаю, россияне ошиблись в главном: что Украина не сможет продержаться долго, что Запад не сможет вмешаться. Теперь Путин буксует. Его союзник Иран больше не может помочь. Они получают помощь от Северной Кореи и Китая, но я не знаю, как долго это продлится. Думаю, что Украина приняла решение, что если они не получат помощи от США — ни экономической, ни материальной — то, вероятно, они получат помощь от некоторых или большинства европейских стран, потому что европейцы наконец-то понимают, что если Украина потерпит неудачу, это будет катастрофой для остальной Европы.

Если Путин не изменится, если они не разрешат конфликт, то, когда я думаю о будущем, я представляю Украину, похожую на Израиль, то есть в постоянной войне, постоянном укреплении обороны. Каждый высокопоставленный российский офицер до конца своей жизни будет вынужден каждый день оглядываться через плечо и заглядывать под машину. Так же, как Моссад преследует лидеров Хезболлы и ХАМАС, ГУР будет делать это внутри России.

Украинцы продемонстрировали, что можно достать до каждой части России. С помощью операции «Паутина» они показали, что могут коснуться каждого квадратного километра России: аэродромы, морские порты, инфраструктура — безопасного места нет. Это будет постоянно. Украина знает, что если они остановятся, они прекратят свое существование. Не каждый день, не каждую неделю, но непрерывно, бесконечно, пока Россия, наконец, не остановится. Я думаю, это будущее России, если только они не найдут способ положить этому конец и не выберутся оттуда сами.

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