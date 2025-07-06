«Си Цзиньпин перед нападением на Тайвань попросит Путина атаковать НАТО» 6.07.2025, 9:26

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Фото: Getty Images

Марк Рютте озвучил прогноз.

Если лидер Китая Си Цзиньпин решит напасть на Тайвань, он может попросить российского диктатора Владимира Путина начать войну в Европе, чтобы отвлечь Соединенные Штаты.

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте в интервью New York Times.

«Если бы Си Цзиньпин напал на Тайвань, он сначала позвонил бы своему младшему партнеру по этому поводу и сказал ему: «Эй, я собираюсь сделать это, и мне нужно, чтобы ты отвлек их в Европе, атакуя территорию НАТО». Скорее всего, именно так и будет», - отметил Рютте.

Он отметил, что это еще раз доказывает, насколько судьбы Европы, Атлантики, Арктики и Индо-Тихоокеанского региона взаимосвязаны.

По его словам, именно поэтому нужно усиливать защиту территорий и стратегическое сотрудничество между НАТО и странами Индо-Тихоокеанского региона.

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