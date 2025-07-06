Криптокомпании хотят составить конкуренцию банкам

Криптокомпании хотят составить конкуренцию банкам1
- 6.07.2025, 17:48
Традиционные банковские ассоциации выражают обеспокоенность подобной экспансией.
Крупнейшие игроки крипторынка начали активно подавать заявки на получение национальных банковских чартеров в США. Это связано с подготовкой новых правил регулирования отрасли, в том числе законопроекта о стейблкойнах, пишет издание Axios (перевод — сайт Charter97.org).
На этой неделе компания Circle стоимостью в $18 миллиардов, подтвердила подачу заявки в Управление контролера денежного обращения США (OCC) на создание национального трастового банка — First National Digital Currency Bank, N.A.. Следом о такой же инициативе заявила криптовалютная компания Ripple. Также лицензию планирует получить цифровой актив-бизнес Fidelity.
Причина спешки — возможное принятие в США закона GENIUS Act, который ужесточит требования к эмитентам стейблкойнов. Национальная банковская лицензия может стать необходимым условием для работы с долларом в рамках нового регулирования.
Важно понимать: трастовые банки не являются традиционными банками — они не могут принимать депозиты или выдавать кредиты. Однако наличие национального чартерa открывает криптокомпаниям доступ к новым направлениям: хранение активов (custody), выпуск токенизированных финансовых продуктов и развитие платежной инфраструктуры.
Circle заявила, что ее будущий банк будет управлять резервами, обеспечивающими стейблкойн USDC, а также предоставлять кастодиальные услуги институциональным клиентам.
На сегодняшний день только одна криптокомпания — Anchorage Digital — получила такую лицензию в 2021 году. Paxos, эмитент PYUSD от PayPal, подавал заявку, но она утратила силу в 2023 году.
Традиционные банковские ассоциации выражают обеспокоенность подобной экспансией криптобизнеса на банковский рынок.