«В этой войне было два больших провала со стороны Путина» 1 8.07.2025, 11:19

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Евродепутат от Швеции призвал не идти на уступки главе Кремля.

Швеция стала членом НАТО в 2024 году, став 32-м государством-членом Альянса. Почему Стокгольм отказался от нейтралитета? Есть ли угроза России для этой скандинавской страны? Должна ли Беларусь стать членом НАТО?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с евродепутатом от Швеции Томасом Тобе.

— По данным телекомпании SVT, Россия существенно модернизирует свои ядерные объекты, расположенные в близости от Швеции. Должны ли быть какие-либо опасения по этому поводу?

— Россия — террористическое государство. Они пытаются такими действиями создать угрозу Европе. Нам нужно быть решительными в нашем сопротивлении России через НАТО, в нашей поддержке Украины. Как швед, я должен сказать, что у нас очень давние отношения с балтийскими странами. Я рад, что благодаря членству в НАТО у нас есть возможность видеть шведов в составе войск, находящихся в Латвии, например. Вместе у нас есть общие сильные стороны НАТО, чтобы реагировать на такого рода действия.

— То есть вы считаете, что членство Швеции в НАТО важно?

— Это очень сильная опора, потому что у нас есть стратегия гарантий взаимной защиты. Членство в НАТО чрезвычайно важно для Швеции, так как мы получаем сильную защиту. Мы также можем многое предложить НАТО и североевропейскому балтийскому региону. Гарантии взаимной обороны для Швеции — это то, чему я очень рад. Исторически Швеция имела только соглашение с США, но, как вы знаете, политическое руководство в США может меняться. Теперь в НАТО мы видим, что расходы на оборону растут для всех. Важно, что мы много делаем в Европе, инвестируя в сильную оборону. В конце концов, мы сильнее вместе. В эти времена, когда Россия так активна, думаю, членство в НАТО для Швеции важно.

— Если бы Россия напала на страны Балтии, должна ли Швеция активно вмешаться и поддержать своих соседей?

— Безусловно. И я бы сказал то же самое, если бы мы не были членами НАТО. Для шведов и всех европейцев очень важно понимать, что то, что делают украинцы сегодня, — это попытка защитить Украину, но в некотором смысле они сражаются за Европу. Если мы придем к ситуации, когда Путин нападет на страну Балтии, то Швеция будет в состоянии войны — таковы последствия. Для нас было бы немыслимо не действовать. Думаю, это касается всех стран Северной Европы.

Начиная с прошлого года, было видно, как сильно страны Северной Европы поддерживали то, что говорили страны Балтии в течение длительного времени. Я бы хотел, чтобы НАТО и Европейский союз больше прислушивались к странам Балтии раньше. Мы должны были действовать раньше. Когда Россия аннексировала Крым, мы должны были остановить Путина. Не действовать раньше было большой ошибкой. Почему мы не позволили Украине стать членом НАТО? Если бы это произошло, то Россия не напала бы на Украину.

— Только за одну неделю Россия отправила около 114 баллистических ракет, 1270 беспилотников и около 1100 тяжелых планирующих бомб в сторону Украины. Большинство из них направлено против мирного населения. Что вы чувствуете по этому поводу?

— Это ужасно. Когда я думаю обо всех потерянных жизнях — семьях, которые просто хотели жить своей обычной жизнью и иметь будущее для себя, для своих детей... Это зверства — то, что делает Путин.

Я очень расстраиваюсь, когда вижу, как некоторые политические лидеры говорят, что это конфликт из-за территории. На самом деле, это нападение на Украину и украинский народ. Есть только одно решение этой войны: Россия и Путин оставляют Украину — это единственное решение.

Мы должны приветствовать любую инициативу по созданию трибунала, потому что если мы придем к решению, в котором Украина выиграет войну, то это не значит, что мы закончили. Нам также нужна ответственность за то, что произошло. Путин не заинтересован ни в чем, кроме власти для себя, и война — это способ для него остаться у власти в России, но ему нужно столкнуться с последствиями того, что он сделал, и за все жизни, которые он разрушил.

— Очевидно, что эта война не из-за территории. В чем причины этой войны?

— Это война о том, какие ценности и какое общество вы хотите видеть в этом регионе. Украина интересна тем, что является европейской и готовится к членству в Европейском союзе — что я очень поддерживаю. Народ Украины хочет свободы. Он хочет жить в демократии. Он хочет иметь возможность выбирать между политическими альтернативами: если вас не устраивает политическая альтернатива, вы можете проголосовать за другую, которая может сработать лучше. А однажды настанет их очередь уйти от власти, потому что вы проголосуете за что-то другое. Вы хотите свободных и независимых СМИ. Вы хотите иметь возможности для себя. Все это угроза Путину, потому что то, что он делает в России, и то, что он хочет иметь в том, что он считает своей российской сферой влияния, — это он не хочет, чтобы это была успешная страна, выбирающая эту модель. Вот из-за чего, по сути, эта война.

Это также про дестабилизацию Европы и раскол — это, возможно, самый большой провал. В этой войне было два больших провала со стороны Путина. Во-первых, он думал, что сможет легко победить украинцев — и совершенно очевидно, что они сильны и не сдаются. Их сопротивление достойно восхищения, фантастическое. Во-вторых, он думал, что Европа будет полностью разделена — а мы не стали полностью разделены. Да, мы должны были действовать раньше, поддержка Украины должна была быть более масштабной, чем она была, но в конечном итоге мы не оставим Украину. У Европы больше денег, чем у русских. Санкции начинают вредить российской экономике. Так что я думаю, что будущее позитивно. Но очень трудно иметь дело с Россией, потому что Путину очень трудно найти выход из этого.

— Можно представить, что Путин под давлением продолжать свою войну, но как долго он сможет это делать с точки зрения экономики, учитывая уровень потерь людей и военные расходы?

— Мне очень сложно оценить, сколько времени это может занять. Но эта война наносит ущерб экономике России. Иногда мы обеспокоены терпением европейцев в этой войне и говорим европейским гражданам: «Мы должны быть там ради Украины, чего бы это ни стоило и сколько бы времени это ни стоило», — но посмотрите на все жизни, которые также были потеряны в России: молодых людей просто отправляют на смерть. За что? Чтобы убивать своих соседей-украинцев? Это тоже ужасно. Я не поддерживаю тактику переговоров президента Трампа с Путиным, но я думаю, что мы все хотим положить конец войне — это ясно всем. Но это не может быть прекращение огня на неправильных условиях. Мы не можем уступить Путину, потому что тогда у него просто будет времени на перегруппировку. Через пару лет у нас опять будет война. Мы уже пробовали это со стороны Европы: мы доверяли Путину. Все мои коллеги из стран Балтии говорили мне одно и то же с того дня, как меня избрали в этот парламент в 2019 году: «Путину нельзя доверять, и он никогда не остановится». Я думаю, что европейским лидерам важно это понять.

Поэтому нам нужно прийти к чему-то, что станет долгосрочным миром.

— Как выглядит будущее России?

— Для нас это не вариант вернуться к прежним отношениям с Россией. После этой войны Путин и многие другие должны будут ответить в тюрьме за то, что они сделали. Если российский народ выберет других лидеров, которые поведут Россию по другому пути, это может потенциально открыть путь к новым отношениям с Россией. Но что касается Швеции, честно говоря, я не вижу, чтобы у нас были нормальные отношения с Россией еще очень и очень долго, потому что даже если бы Путин ушел сегодня, я не уверен, что я бы аплодировал тому, кто придет сразу после него.

— Где вы видите будущую Беларусь на геополитической карте?

— Беларусь находится в самом сердце Европы. Как мы увидели на примере украденных выборов в 2020 году, явно есть белорусы, которые просто хотят жить нормальной жизнью: свободной жизнью в Европе. Вот за что мы должны бороться. Я вижу много храбрости в белорусской оппозиции, и мы делаем все возможное, чтобы поддержать их. Тысячи людей находятся в тюрьмах в ужасных условиях. Режим Лукашенко существует слишком долго. Он в некотором роде марионетка Путина, и ему нужна его поддержка, чтобы оставаться у власти, и, возможно, когда мы придем к решению с Путиным, то же самое произойдет и с Лукашенко, кто знает?

— Видите ли вы будущую Беларусь в качестве члена НАТО?

— Я думаю, это была бы абсолютно лучшая альтернатива, потому что это гарантия, которая нам нужна в регионе. Многие говорят, что членство в НАТО спровоцировало Путина пойти на Украину — это российская версия. Тот же аргумент вы слышите о Беларуси. Но в нашем понимании стать членом НАТО не является враждебным действием. Это просто означает, что если вы нападете на нас, то да, мы будем защищать друг друга вместе. Самым эффективным способом обеспечить безопасность в Украине и в Беларуси было бы членство в НАТО. Это самый эффективный способ обеспечить безопасное будущее для всех.

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