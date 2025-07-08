Ученые объяснили, как распознать дезинформацию 8.07.2025, 11:22

Авторы цифровых фейков действуют по принципу моды на мешковатые джинсы.

Ученые из области общественного здоровья предупреждают: дезинформация распространяется в обществе по принципу «социальной заразности» — как вирус. Она может затронуть поведение и восприятие миллионов людей, особенно в соцсетях, где ложь распространяется быстрее правды, пишет The Conversation (перевод — сайт Charter97.org).

Исследователь социального поведения объясняет: восприятие социальных норм — то, что «все так думают» или «так принято» — может оказаться ложным, но все равно влиять на поведение. Это явление называется сложным заражением, когда для изменения убеждений и поведения требуется многократное воздействие со стороны окружения.

Пример — возвращение моды на мешковатые джинсы: сначала кажется нелепо, но после нескольких повторений — становится нормой. По такому же принципу действует и дезинформация.

Для борьбы с этим феноменом ученые предлагают использовать «предвакцинацию». Это обучение людей заранее распознавать манипуляции и ложные аргументы до того, как они столкнутся с ними в реальности.

Кембриджский университет и Google Jigsaw разработали обучающие программы по распознаванию типичных приемов лжи — ложных дихотомий, «скатывания» к крайностям и поисков виноватых.

Чтобы устойчивость к ложной информации сохранялась, необходимо регулярное «обновление навыков» — так называемые «бустеры». Эффективнее всего работает групповое сопротивление, когда навыки критического мышления поддерживаются в кругу друзей, семьи или коллег.

В эпоху цифровых фейков и информационных манипуляций важно не только знать правду, но и уметь ее защищать.

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