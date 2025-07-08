Песков прокомментировал самоубийство уволенного российского министра Старовойта 5 8.07.2025, 13:39

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Дмитрий Песков

В Кремле якобы «шокированы».

Владимиру Путину доложили о самоубийстве бывшего министра транспорта России Романа Старовойта, и эта информация стала «шокирующей», сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На телефонном брифинге спикера Кремля спросили, как Путин воспринял самоубийство уволенного министра и почему не выразил соболезнования.

По словам Пескова, президенту РФ «незамедлительно было доложено» о случившемся. Однако от подробных комментариев он отказался.

— Конечно же, информация такого рода всегда такая трагическая и печальная, — сказал он.

Спикер Кремля подчеркнул, что инцидент «не может не шокировать нормальных людей»:

— Естественно, это шокировало и нас тоже. Но идет следствие. Это следствие призвано ответить на все вопросы. Пока оно идет, можно рассуждать, но, скорее, это могут делать представители СМИ, политологи и так далее. Но это не с руки делать нам, — пояснил Песков.

Напомним, 7 июля официальная представительница СК России Светлана Петренко сообщила, что сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства смерти экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта.

«Сегодня в Одинцовском городском округе в личном автомобиле обнаружено тело бывшего министра транспорта Российской Федерации Романа Владимировича Старовойта с огнестрельным ранением. Следственные органы ГСУ СК России по Московской области работают на месте, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Основная версия — самоубийство», — отметили в СКР.

До того, как появилась информация о смерти чиновника, стало известно о его увольнении. Источник РБК в правоохранительных органах утверждает, что тело бывшего главы Минтранса и Курской области Романа Старовойта нашли 5 июля, однако в медиа известно об этом стало только 7-го.

Утверждается, что его тело нашли с огнестрельным ранением неподалеку от своей машины.

В июне 2022 года Роман Старовойт, который в то время руководил Курской областью, встречался в Минске с Александром Лукашенко.

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