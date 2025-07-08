В Шотландии нашли гигантский деревянный зал, построенный за 1000 лет до Стоунхенджа 8.07.2025, 14:05

Для чего он использовался?

Археологи обнаружили в Шотландии один из крупнейших неолитических деревянных залов, который на целое тысячелетие древнее Стоунхеджа.

Как пишет arkeonews, зал, обнаруженный в ходе раскопок возле города Карнусти в районе Ангус, использовался для проведения церемоний и общественных собраний для некоторых из самых ранних фермерских общин Шотландии около 4000 года до нашей эры — более чем за тысячу лет до постройки Стоунхенджа.

фото: GUARD Archaeology

Размеры зала составляют 35 на 9 метров, он является самым большим из когда-либо найденных в Шотландии. Отмечается, что он построен из массивных дубовых балок со сложными внутренними перегородками и толстыми обмазанными глиной стенами, что свидетельствует о высокоразвитом и организованном неолитическом обществе.

Отмечается, что рядом расположен меньший по размеру зал длиной почти 20 метров, который, вероятно, использовался для бытовых целей, о чем свидетельствуют обугленные зерна злаков и скорлупа лесных орехов, найденные в его большом очаге.

При этом в большем зале археологи обнаружили специально закопанные каменные орудия и редкие артефакты, что указывает на его церемониальное или ритуальное назначение.

«Возвышенное расположение деревянных залов рядом с естественными путями предполагает, что они были сезонными местами сбора — возможно, центром осенних праздников, когда лесных орехов было в изобилии», - отмечается в статье.

Также отмечается, что это место активно использовалось на протяжении многих веков. Около 3800–3700 гг. до н.э. внутри первоначальной постройки был построен меньший зал, который продолжал принимать ритуальные подношения примерно до 3600 г. до н.э. Сезонные посещения и собрания продолжались в этом месте примерно до 2500 г. до н.э.

фото: GUARD Archaeology

фото: GUARD Archaeology

Еще более примечательно то, что археологи обнаружили на этом месте клад из металлических изделий позднего бронзового века, захороненный несколько веков спустя — между 1118 и 924 годами до н. э. В кладе были бронзовый меч в оригинальных деревянных ножнах, наконечник копья с золотой окантовкой и булавка с головкой в виде подсолнуха и лебединой шеей, все тщательно завернутые в шерстяную ткань и овечью шкуру.

фото: GUARD Archaeology

Найденный рядом с кладом галечный браслет свидетельствует о высоком статусе жителей поселения.

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