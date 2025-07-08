На дом в Казани рухнул «суверенный» беспилотник Путина, который разрабатывали 14 лет 8.07.2025, 15:19

Новые подробности о крушении БПЛА «Альтаир» при испытании.

Утром 8 июля в Казани на частный жилой дом упал тяжелый разведывательно-ударный дрон «Альтиус» («Альтаир»), у которого отказала навигационная система во время испытательного полета, сообщили представители компании-разработчика — «Уральского завода гражданской авиации» (УЗГА). Изначально телеграм-каналы писали, что крушение потерпел легкомоторный самолет Cessna 337 Skymaster, который якобы зацепился крылом за дерево и упал, сообщает The Moscow Times.

В результате ЧП в СНТ «Дубки» дом, на который упал дрон, загорелся, но никто не пострадал, уточнили в пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова. Рухнувший аппарат там назвали «гражданским» и отметили, что он «потерял управление» в ходе учебного полета.

Беспилотник, который, по утверждениям разработчиков, способен преодолеть расстояние до 10 тысяч км, упал из-за воздействия «неустановленными средствами РЭБ», сообщили его создатели «РИА Новости». Чтобы зайти на посадку, беспилотнику пришлось уйти на второй круг, приземление проходило «в инерциальном режиме, произошла нештатная ситуация», пояснили разработчики.

Приволжская транспортная прокуратура начала проверку на предмет соблюдения требований закона о безопасности полетов. По предварительным данным, БПЛА упал примерно в одном километре от взлетно-посадочной полосы.

«Альтиус» начали разрабатывать еще в 2011 году. Тогда им занималось казанское ОКБ им. Симонова по заказу Минобороны РФ. Через пять лет стартовали летные испытания аппарата, а в 2018-м проект беспилотника передали УЗГА.

Минобороны РФ и УЗГА в конце 2019 года заключили контракт на разработку дрона в его финальном варианте — «Альтиус-РУ» (разведывательно-ударный). В декабре 2021 года глава Минобороны Сергей Шойгу объявил о завершении испытаний «Альтиуса», но не привел подробностей.

«Военный осведомитель» пишет, что разрабатываемый дрон уже почти 15 лет проходит «бесконечные испытания». Никаких подтвержденных данных об участии аппарата в боевых действиях нет, отметил он. По данным профильного канала «Авиаинцидент», с 2021 года создали всего 4-5 испытательных образцов «Альтиуса».

Согласно открытым источникам, заявленный размах крыльев двухдвигательного беспилотника — 28,5 м, его длина — 11,6 м, взлетный вес — 6 тонн. Высота полета составляет 12 тысяч метров, а дальность — до 10 тысяч км. «Альтиус» может находиться в воздухе до 48 часов и нести полезную нагрузку больше одной тонны.

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