Новый российский БПЛА «Альтаир» сжег жилой дом в Казани 8.07.2025, 13:47

2,424

Испытания прошли «с сюрпризом».

В Татарстане в России испытали новый беспилотник «Альтаир». Тот потерял управление и атаковал жилой дом и сжег его дотла. Об испытаниях нового БпЛА сообщили в украинском телеграмм-канале DroneBomber.

«Вероятно БпЛА «Альтаир» упал на жилой дом во время испытательного полета в Казани», — говорится в сообщении.

Также расследователи проекта In Factum тоже склоняются к мнению, что именно «Альтаир» «приземлился» на дом в Казани.

«Тем временем россияне потеряли еще один перспективный БпЛА большой продолжительности полета. В этот раз — «Альтиус» («Альтаир»). Первым был С-70 «Охотник», — говорится в сообщении.

БпЛА «Альтаир» заявлен, как самый современный российский беспилотник-разведчик повышенной дальности полета. Он может нести ракеты и бомбы весом до 1 тонны. Предназначен и для боевых операций и является своеобразным аналогом американского MQ-9 Reaper.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com