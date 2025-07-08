Новый российский БПЛА «Альтаир» сжег жилой дом в Казани
- 8.07.2025, 13:47
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Испытания прошли «с сюрпризом».
В Татарстане в России испытали новый беспилотник «Альтаир». Тот потерял управление и атаковал жилой дом и сжег его дотла. Об испытаниях нового БпЛА сообщили в украинском телеграмм-канале DroneBomber.
«Вероятно БпЛА «Альтаир» упал на жилой дом во время испытательного полета в Казани», — говорится в сообщении.
Также расследователи проекта In Factum тоже склоняются к мнению, что именно «Альтаир» «приземлился» на дом в Казани.
«Тем временем россияне потеряли еще один перспективный БпЛА большой продолжительности полета. В этот раз — «Альтиус» («Альтаир»). Первым был С-70 «Охотник», — говорится в сообщении.
БпЛА «Альтаир» заявлен, как самый современный российский беспилотник-разведчик повышенной дальности полета. Он может нести ракеты и бомбы весом до 1 тонны. Предназначен и для боевых операций и является своеобразным аналогом американского MQ-9 Reaper.