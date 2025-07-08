В РФ самолет упал возле жилого дома и загорелся 8.07.2025, 11:29

2,362

Борт рухнул после потери управления.

В российской Казани (Республика Татарстан) самолет рухнул на участок жилого дома, утверждается, что борт был учебный, передает nv.ua.

Соответствующие кадры во вторник, 8 июля, опубликовал российский паблик Shot.

Предварительно, самолет задел крылом дерево и линии электропередачи, после чего рухнул в жилом массиве Дербышки.

О пострадавших не сообщается.

Власти Татарстана подтвердили падение «летательного аппарата».

«Сегодня в Татарстане в 9:10 утра в результате испытания гражданского летательного аппарата произошла внештатная ситуация» — говорится в сообщении пресс-службы главы республики.

Утверждается, что борт упал после потери управления.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com