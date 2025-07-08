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В РФ самолет упал возле жилого дома и загорелся

  • 8.07.2025, 11:29
  • 2,362
В РФ самолет упал возле жилого дома и загорелся

Борт рухнул после потери управления.

В российской Казани (Республика Татарстан) самолет рухнул на участок жилого дома, утверждается, что борт был учебный, передает nv.ua.

Соответствующие кадры во вторник, 8 июля, опубликовал российский паблик Shot.

Предварительно, самолет задел крылом дерево и линии электропередачи, после чего рухнул в жилом массиве Дербышки.

О пострадавших не сообщается.

Власти Татарстана подтвердили падение «летательного аппарата».

«Сегодня в Татарстане в 9:10 утра в результате испытания гражданского летательного аппарата произошла внештатная ситуация» — говорится в сообщении пресс-службы главы республики.

Утверждается, что борт упал после потери управления.

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