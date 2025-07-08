Белорусы продолжают «аномально» вести себя в обменниках

Белорусы продолжают «аномально» вести себя в обменниках1
- 8.07.2025, 17:35
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Раньше люди поступали иначе в таких ситуациях.
В июне в Беларуси физлица оставались чистыми продавцами иностранной валюты. Как сообщает Нацбанк, в прошлом месяце население продало на 233,5 млн долларов больше, чем купило.
«Общий объем купленной физлицами наличной и безналичной иностранной валюты в июне составил 1,052 млрд долларов, проданной — 1,286 млрд. В целом за январь — июнь текущего года продажа физлицами наличной и безналичной иностранной валюты превысила ее покупку на 649,7 млн долларов», — сообщает Нацбанк.
На фоне растущих зарплат и реальных доходов подобное поведение населения выглядит нетипичным. Однако стоит делать поправку на ускорившуюся инфляцию, отмечает «Зеркало».
Организации-резиденты Беларуси в июне были чистыми покупателями иностранной валюты. «Предприятия купили валюты на 823,6 млн долларов в эквиваленте больше, чем продали. Общий объем купленной юрлицами иностранной валюты в июне составил 3,822 млрд долларов, проданной — 2,998 млрд», — уточняет регулятор.
За январь — июнь покупка юрлицами иностранной валюты превысила ее продажу на 1122,2 млн долларов.