Бойцам ВСУ удалось вырваться из окружения 8.07.2025, 18:01

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Сложная ситуация сложилась в Донецкой области.

Бойцы 31-й отдельной механизированной бригады (31 ОМБр) Сухопутных войск Вооружённых сил Украины вышли из «кармана» севернее Ровнополя Донецкой области.

Об этом во вторник, 8 июля, сообщили аналитики проекта DeepState.

«Закончилась длительная эпопея по удержанию сложного участка фронта, окружённого с трёх сторон. Все бойцы, которые находились на позициях, смогли выйти целыми, только один легко ранен при выходе», — говорится в сообщении.

«В целом бойцы 31 ОМБр проявили стойкость и продержали значительно дольше, чем требовалось. Очередной подвиг украинской пехоты, именно на таких и держится многое на фронте», — подчеркнули аналитики.

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