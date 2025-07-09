Дроны мощно атаковали окраины Москвы 9.07.2025, 9:09

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У россиян началась паника из-за взрывов.

В ночь на 9 июля россияне пожаловались на удар дронов по Российской Федерации и на взрывы, которые раздавались в небе над Зеленоградом и Солнечногорском в Московской области, пишет «Фокус».

Подмосковный аэропорт «Шереметьево» закрыли из-за плана «Ковер». Тем временем российское Министерство обороны РФ подтвердило налет 86 беспилотников.

Жители Московской области записали видео с места событий, на которых слышен мотор дрона во время полета над населенным пунктом. На одной из записей, опубликованной в Telegram-канале росСМИ Mash, — взрыв и вспышка в небе.

г. Зеленоград (вх. в состав г. Москва).#бавовна

Тревожно!!!😱😱😱

Идёт воздушный бой, хуйловцы отбиваются от Загадочных БПЛА.

Подробности выясняются.🤷‍♂️ pic.twitter.com/2I36UO76Kn — Андрей74🇺🇦💪 (Санкции 💩!) (@andersen7474) July 9, 2025

В канале росСМИ информация о налете появилась в 2:52 9 июля. Уточнялось, что дребезжание БПЛА и взрывы раздавались в двух городах Московской области. Согласно данным неуказанных источников в Зеленограде слышали три громких звука, в Солнечногорске — два. Между тем Росавиация на несколько часов закрыла аэропорт «Шереметьево», но уже на утро его открыли.

Зеленоград и Солнечногорск — населенные пункты на северо-западных окраинах Москвы. В 480 км — граница Украины, в 15 км — аэропорт «Шереметьево». Стоит добавить, что Зеленоград считают главным научно-производственным центром российской электроники и микроэлектроники.

Мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram подтвердил атаку дронов на РФ. По словам российского чиновника, Минобороны якобы сбило два беспилотника, которые летели на столицу. Информация о первом обезвреживании появилась в сети в 2:49, о втором — в 3:01. Чиновник заявил, что на место падения обломков отправились экстренные службы: данных о разрушениях и раненых не поступало.

Минобороны РФ, в свою очередь, утром 9 июля заявило о массированном налете БПЛА. Ведомство сообщило об ударе 86 дронов, которые все якобы были сбиты. Над Московской областью обезвредили четыре беспилотника, из них два — под Москвой. Другие восемь регионов, над которыми работали средства ПВО, — это области Курская, Брянская, Тульская, Белгородская, Орловская, Смоленская, Воронежская, Рязанская.

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