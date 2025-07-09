ВСУ одним ударом дрона уничтожили весь мототранспорт россиян, который те собрали для штурма 9.07.2025, 11:52

«Лучший бой — тот, который не состоялся».

На одном из участков фронта ВС РФ потеряли весь мототранспорт, который стянули для будущего штурма. Его сожгли бойцы подразделения Sky Fury 3-го батальона 54 ОМБр имени гетмана Ивана Мазепы. Об этом они сообщили в своем телеграм-канале.

Так, украинские защитники обнаружили помещение, где российские оккупанты начали собирать мотоциклы для будущего штурма. Штурм так и не состоялся, потому что россиянам не стало на чем ехать благодаря работе украинских операторов БпЛА. Они уничтожили целый автопарк российских штурмовиков.

«Лучший бой — это тот, который не состоялся. Одно точное попадание и весь мототранспорт (6 байков), который собирался для штурма наших позиций — уничтожен», — прокомментировали в Sky Fury.

На обнародованных кадрах видно, как украинский дрон залетает в здание с аккуратно припаркованными вражескими байками, разбирая их на запчасти.

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