ВСУ одним ударом дрона уничтожили весь мототранспорт россиян, который те собрали для штурма
- 9.07.2025, 11:52
«Лучший бой — тот, который не состоялся».
На одном из участков фронта ВС РФ потеряли весь мототранспорт, который стянули для будущего штурма. Его сожгли бойцы подразделения Sky Fury 3-го батальона 54 ОМБр имени гетмана Ивана Мазепы. Об этом они сообщили в своем телеграм-канале.
Так, украинские защитники обнаружили помещение, где российские оккупанты начали собирать мотоциклы для будущего штурма. Штурм так и не состоялся, потому что россиянам не стало на чем ехать благодаря работе украинских операторов БпЛА. Они уничтожили целый автопарк российских штурмовиков.
«Лучший бой — это тот, который не состоялся. Одно точное попадание и весь мототранспорт (6 байков), который собирался для штурма наших позиций — уничтожен», — прокомментировали в Sky Fury.
На обнародованных кадрах видно, как украинский дрон залетает в здание с аккуратно припаркованными вражескими байками, разбирая их на запчасти.