НАТО направляет истребители F-35 в Польшу

НАТО направляет истребители F-35 в Польшу1
- 9.07.2025, 12:31
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Они будут защищать восточный фланг и поставки в Украину.
С 1 сентября истребители пятого поколения F-35A ВВС Нидерландов и Норвегии начнут патрулирование воздушного пространства Восточной Европы, базируясь в Польше, пишет National Interest (перевод — сайт Charter97.org).
Главная цель миссии — защита маршрутов поставок военной помощи Украине и укрепление восточного фланга НАТО на фоне угрозы со стороны России.
Самолеты будут выполнять задачи в режиме постоянной боевой готовности, что предполагает круглосуточную готовность к перехвату возможных нарушителей воздушного пространства альянса.
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс отметил: «Мы снова вносим вклад в оборону территории НАТО и безопасность Европы, используя наши самые современные возможности».
Ожидается, что миссия продлится до 1 декабря. Польша пока не располагает своими F-35 — первые два самолета используются в США для обучения пилотов, а боевые истребители ожидаются в 2026 году.
Это уже не первая миссия ВВС Нидерландов с F-35 у границ России. Ранее они участвовали в патрулировании воздушного пространства над Балтикой и проводили тренировки в Эстонии.
Нидерланды стали вторым иностранным оператором F-35 после Великобритании, достигнув полной боеготовности с этим типом самолетов в 2024 году. Норвегия получила все свои F-35 в апреле 2025 года.