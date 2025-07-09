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НАТО направляет истребители F-35 в Польшу

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  • 9.07.2025, 12:31
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НАТО направляет истребители F-35 в Польшу
Фото: wikipedia

Они будут защищать восточный фланг и поставки в Украину.

С 1 сентября истребители пятого поколения F-35A ВВС Нидерландов и Норвегии начнут патрулирование воздушного пространства Восточной Европы, базируясь в Польше, пишет National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Главная цель миссии — защита маршрутов поставок военной помощи Украине и укрепление восточного фланга НАТО на фоне угрозы со стороны России.

Самолеты будут выполнять задачи в режиме постоянной боевой готовности, что предполагает круглосуточную готовность к перехвату возможных нарушителей воздушного пространства альянса.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс отметил: «Мы снова вносим вклад в оборону территории НАТО и безопасность Европы, используя наши самые современные возможности».

Ожидается, что миссия продлится до 1 декабря. Польша пока не располагает своими F-35 — первые два самолета используются в США для обучения пилотов, а боевые истребители ожидаются в 2026 году.

Это уже не первая миссия ВВС Нидерландов с F-35 у границ России. Ранее они участвовали в патрулировании воздушного пространства над Балтикой и проводили тренировки в Эстонии.

Нидерланды стали вторым иностранным оператором F-35 после Великобритании, достигнув полной боеготовности с этим типом самолетов в 2024 году. Норвегия получила все свои F-35 в апреле 2025 года.

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