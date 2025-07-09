Агент партизан передал ВСУ документы о российском ЧФ и «теневом флоте» 9.07.2025, 16:47

1,590

Пока командиры пили.

Агент украинских партизан в Севастополе показал хаос и бесконтрольность, процветающую в Черноморском флоте РФ: оккупанты даже не смогли скрыть планы по сопровождению теневого флота Путина.

Украинским партизанам удалось завладеть расписанием боевого дежурства катеров Черноморского флота, сообщили в Telegram-канале «Атеш».

В выписке из приказа командира войсковой части 70067 личному составу в\ч 31379 предписывалось направиться на катер «П-19 Кадет». В состав команды входят корабельный старшина Юрий Кириченко, старшина Алексей Демченко, сержант Владимир Громов и старший матрос Даниил Кучма.

В документах указано, что катера будут сопровождать теневой флот, загруженный нефтью, указан график смен. В сопровождении задействован 26-й отряд специального назначения «Барс».

«Атеш» удалось внедрить своего агента в воинских формированиях оккупантов в Севастополе. Шпиону удалось скачать документы и переслать их партизанам под носом у вражеских офицеров.

«Пока командиры пили чай и обсуждали, сколько флота у них останется», - подчеркнули в Telegram-канале.

Все собранные данные переданы ВСУ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com