Канцлер Мерц выступил за лидерство Германии в НАТО 9.07.2025, 23:24

70 лет назад ФРГ вступила в Альянс.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz) подтвердил стремление Германии к лидирующей роли в альянсе. «В ближайшие годы мы возьмем на себя ведущую роль в укреплении европейского столпа НАТО», — заявил председатель Христианско-демократического союза (ХДС) на торжественном мероприятии в Берлине в среду, 9 июля, по случаю 70-летия вступления Германии в Североатлантический альянс, пишет «Немецкая волна».

Мерц пообещал, что его правительство, задействовав дополнительные финансовые средства, сделает всё, чтобы превратить бундесвер в самую мощную армию Евросоюза — «как это соответствует стране нашего масштаба и экономической мощи, и как справедливо ожидают от нас союзники».

Министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) высказался в том же духе. «Чтобы наш альянс оставался успешным, европейцы должны взять на себя больше ответственности. Германия будет в этом плане впереди», — подчеркнул он. Министр отметил, что агрессивная война России против Украины сняла все вопросы о значении НАТО. «На первый план вновь вышла коллективная оборона, и мы вместе будем защищать каждый сантиметр территории НАТО, если это понадобится», — заверил он.

Генсек НАТО: Германия — «движущая сила» альянса

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте с похвалой отозвался о росте расходов Германии на оборону и с благодарностью принял предложение Берлина о лидерстве в Европе. «Германия — движущая сила нашего альянса. Нам нужны её лидерство и решительные действия», — указал он.

Западная Германия стала 15-м членом НАТО 6 мая 1955 года. Сегодня альянс включает 32 страны, последними на фоне войны России против Украины присоединились Швеция и Финляндия. На недавнем саммите НАТО в Гааге участники альянса заявили об амбициозной цели — впредь направлять на военные нужды 5 процентов ВВП.

Мерц: «Этот альянс дышит»

Канцлер ФРГ Мерц, выступая с речью на торжественном мероприятии в Берлине, отметил, что НАТО продемонстрировала единство и решимость в исторические времена. «Этот альянс дышит, он живёт и обеспечивает нашу коллективную безопасность», — сказал глава правительства Германии.

Перед мероприятием Мерц провёл переговоры с Рютте в ведомстве федерального канцлера. На совместной пресс-конференции он заявил, что хочет превратить бундесвер в армию «образцового характера» в рамках НАТО. «Мы в большом объёме закупим новую технику с особым вниманием к передовым технологиям», — сказал Мерц. Он также отметил, что большие закупки для бундесвера будут осуществлены таким образом, чтобы содействовать укреплению оборонной промышленности Германии и Европы.

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