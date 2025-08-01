Кремль бежит впереди асфальтоукладчика Владимир Пастухов

1.08.2025, 8:19

Владимир Пастухов

О азиатском самостреле России.

Кремль страдает азиатской дальнозоркостью. Сосредоточив все свое внимание и все дипломатические, экономические и психологические ресурсы на Дальнем Востоке, он проглядел глубокий системный кризис в своем ближайшем азиатском подбрюшье – в Средней Азии и Закавказье.

Конфликт с Азербайджаном, который поначалу воспринимался (а, возможно, и был) как нечто совершенно субъективное, выросшее из наложения «в моменте» нескольких, пусть и мощных, но исторически случайных факторов, в своем развитии быстро перерос эту субъективную фазу и вписался в более широкий объективный контекст эпической картины русского исхода из ближней (так называемой Средней) Азии.

Главное, что надо понять о провале русской дипломатии на «ближнеазиатском» (Средняя Азия и Закавказье) треке, состоит в том, что это не «баг», а «фича».

Иными словами, это не следствие разовой ошибки (просчета или халатности) Лаврова, Мишустина, Вайно-Кириенко (это сейчас почти что один человек) или даже самого Путина, а объективное и, видимо, неизбежное следствие избранного Кремлем общеполитического курса.

Этот кризис с самого начала был вписан в меню путинизма очень мелким шрифтом, и поэтому мы не сразу прочли эту строку.

Я не уверен, что, будь сегодня во главе русской дипломатии даже и сам Горчаков или какой-нибудь выписанный из-за границы Талейран, то они смогли бы поправить положение. Чтобы спасти ситуацию, надо родить всю систему путинского правления обратно, а это сегодня не под силу никакому Талейрану.

В чем суть кризиса? В невидимой на поверхности, но, тем не менее, его сущностной связи с идеологией путинизма, основой которой является русский шовинизм (не путать с национализмом), то есть эмоциональный и экзальтированный культ собственной этнической исключительности и, как следствие, что менее очевидно, – превосходства.

Русский шовинизм, годами подпитывавший путинскую стабильность, как минимум, с начала «десятых» текущего столетия, с началом полномасштабной фазы войны в Украине полностью вышел из-под контроля.

При этом возник шовинистически «замкнутый политический цикл».

Кремль годами «подначивал» шовинистические инстинкты массы и в конце концов обнаружил, что бежит не впереди паровоза, а впереди асфальтоукладчика. Ему надо очень быстро перебирать ногами, чтобы разогретая пропагандой масса не настигла и не раздавила его.

Следствием соревнования с «асфальтоукладчиком» стала антимигрантская риторика и политика. Это, конечно, еще не Трамп, но очень близко к этому. Тут и собственная глупость, и потакание самым низменным ксенофобским инстинктам толпы.

Разбираться в анатомии этого явления будут историки, а нам пока интересно лишь то, что в заданных общих параметрах путинизма антимигрантский профиль – вынужденная и практически неизбежная мера.

То, что положено Юпитеру (Трампу), не всегда по силам Быку (Путину). Антимигрантская политика в Америке не провоцирует масштабного кризиса на рынке труда (по крайней мере, пока). В России все иначе.

Антимигрантская истерия входит в резкое противоречие с потребностями экономики, изнывающей от недостатка рабочей силы вследствие системного демографического кризиса и войны.

Под ударом оказалось несколько миллионов человек, преимущественно выходцев из трех среднеазиатских государств – Узбекистана, Таджикистана и Киргизстана. По краям оказались задеты также Казахстан и Азербайджан.

Жесткий прессинг на миллионы своих граждан, работающих в России, не мог не стать важным фактором внутренней политики во всех перечисленных государствах.

Дело не столько в том, что антимигрантская истерия в России стала фактором, сколько в том, что она стала фактором-триггером. Усиление противоречий между основными геополитическими игроками в условиях войны привело к тому, что государства Средней Азии оказались в центре борьбы за влияние между Россией (бывшей метрополией), Китаем (альтернативной метрополией) и Западом (мягкой метрополией).

В этой борьбе у России сохранялись до последнего момента не идеальные, но сильные позиции.

Антимигрантская кампания и в целом вся сопровождающая ее шовинистическая истерика, на мой взгляд, стали одним из аргументов, которые заставили элиты как минимум трех среднеазиатских государств и Азербайджана ускорить свой разворот в сторону альтернатив России.

Они начинают в спешном порядке менять приоритеты и пересматривать цели и задачи внешней политики не в пользу России. Это смахивает на очередной геополитический самоподрыв. То есть то, что началось с такого же суицидального акта на Западе (война в Украине), логично продолжилось на Востоке (конфронтация с государствами Средней Азии и частично Закавказья).

Это невозможно изменить при Путине. Никакой дипломатический кульбит Лаврова или инвестиционная пассионарность Дмитриева не смогут перешибить отравляющей атмосферу ауры русского шовинизма, которая стала стержнем русской внутренней и внешней политики эпохи вторичного застоя.

Эта аура будет негативно воздействовать на все стороны межгосударственных отношений, заставляя партнеров России принимать экономически иррациональные решения, подрывающие вроде бы взаимовыгодные хозяйственные связи. Этого уже не изменить, не поменяв парадигму путинской власти.

Владимир Пастухов, «Телеграм»

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