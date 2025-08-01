Азербайджанское СМИ написало о Кенигсберге и Орынборе 2 1.08.2025, 18:46

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Редакция заявила, что будет использовать исторические топонимы.

Азербайджанское СМИ Minval Politika в Telegram стало употреблять топонимы «Кенигсберг» и «Орынбор» после скандала из-за статьи российского пропагандистского информагентства ТАСС, которое использовало топоним «Степанакерт» вместо «Ханкенди».

Сообщения «Россия разместила в Кенигсберге С-400 и ударные системы» и «В российском Орынборе (ныне Оренбург) дружеские посиделки в кафе закончились кровавым фуршетом» вызвало негативную реакцию у россиян.

«Редакция будет использовать исторические топонимы Российской Федерации до тех пор, пока в Москве не усвоят: никакого «Степанакерта» и «Нагорного Карабаха» не существует», — заявили в издании.

Накануне МИД Азербайджана призвал ТАСС извиниться за то, что в заметке о сносе памятника художнику-маринисту Ивану Айвазовскому в городе Ханкенди был заголовок «В Степанакерте снесли памятник Айвазовскому».

Название «Степанакерт» использовалось, когда существовала непризнанная Нагорно-Карабахская республика — до начала прошлого года. Вскоре ТАСС отредактировал эту статью.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в октябре 2023 года официально признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана. Перед этим президент НКР Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования — с 1 января 2024 года.

В 1920 году на части территории нынешнего Казахстана была образована Кыргызская АССР, в состав которой вошла Оренбургская губерния. Центром Кыргызской АССР стал Оренбург (в казахской транскрипции «Орынбор»). В 1925-м автономию переименовали в Казакскую АССР, а Оренбургскую губернию вывели из ее состава, подчинив непосредственно РСФСР.

Королевец, или Кенигсберг — административный центр германской провинции Восточная Пруссия с 1773 по 1945 год. После окончания Второй мировой войны передан под юрисдикцию Советского Союза. Был переименован в Калининград в 1946 году.

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