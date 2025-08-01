В Беларуси нашли грибы с радиацией

В Беларуси нашли грибы с радиацией9
- 1.08.2025, 19:32
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Назван район.
В грибах, собранных в одном из районов Беларуси, обнаружили превышение радионуклидов цезия в несколько раз от максимально допустимой нормы.
Об этом пишет газета «Прыпяцкая праўда».
Специалисты Наровлянского районного центра гигиены и эпидемиологии бьют тревогу. С начала 2025 года лаборатории проверили 13 проб дикорастущих грибов – в 11 из них содержание радионуклидов цезия-137 значительно превысило норму.
Особую опасность представляют лисички, белые, польские грибы и зеленки, собранные вблизи деревень Заракитное, Головчицы, Вербовичи, Мальцы и Барбарова Мозырского района.
В свежих лисичках из этих мест радиологи обнаружили до 6 828 Бк/кг при допустимых 370 Бк/кг – это 18-кратное превышение.
Замороженные и сушеные грибы
Не менее тревожная ситуация с замороженными и сушеными грибами.
В белых, польских грибах и зеленках из Калиничей и Завойти зафиксировали до 2 485 Бк/кг, а в сушеных образцах из тех же населенных пунктов и деревни Будки уровень цезия-137 достиг рекордных 9 694 Бк/кг при норме 2 500 Бк/кг.
Эксперты отмечают, что употребление в пищу таких "даров леса" приводит к повышенным дозам внутреннего облучения организма.
Как себя защитить
При покупке продуктов убедитесь, что у продавца есть документ, подтверждающий качество и безопасность приобретаемой вами продукции, выданный лабораторией радиационного контроля рынка.
Не нужно покупать дары леса на стихийных рынках или возле дорог. Если вы все-таки их приобрели, на радиацию грибы (даже вареные или соленые) или ягоды можно проверить бесплатно.
Где проверить продукты на радиацию
Продукцию из личных подсобных хозяйств, включая дикорастущие грибы и ягоды, можно исследовать в территориальных центрах гигиены и эпидемиологии.
Объем для пробы должен составлять: свежие ягоды/грибы – не менее 0,5 л, сушеные грибы – минимум 100 г.
Исследования для населения проводятся бесплатно. Результаты сообщаются устно в день обращения.