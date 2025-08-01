Россияне ударили по вокзалу в Сумах

Россияне ударили по вокзалу в Сумах1
- 1.08.2025, 21:17
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Поврежден поезд с людьми.
Российские войска вечером 1 августа нанесли удар по железнодорожному вокзалу в Сумах. В результате обстрела поврежден поезд с пассажирами.
Об этом сообщает «Укрзализныця».
«Сумы снова под вражеским обстрелом. Последствия ударов - в том числе и на сумском вокзале», - говорится в сообщении.
Как рассказали в УЗ, в результате удара повреждены окна в поезде №45 Харьков - Ужгород. Пассажиры поезда целы, железнодорожники оперативно перевели их в другие вагоны. Поезд продолжает движение по графику.
По словам главы Сумской ОВА Олега Григорова, враг атаковал вокзал двумя беспилотниками.