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Россияне ударили по вокзалу в Сумах

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  • 1.08.2025, 21:17
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Россияне ударили по вокзалу в Сумах

Поврежден поезд с людьми.

Российские войска вечером 1 августа нанесли удар по железнодорожному вокзалу в Сумах. В результате обстрела поврежден поезд с пассажирами.

Об этом сообщает «Укрзализныця».

«Сумы снова под вражеским обстрелом. Последствия ударов - в том числе и на сумском вокзале», - говорится в сообщении.

Как рассказали в УЗ, в результате удара повреждены окна в поезде №45 Харьков - Ужгород. Пассажиры поезда целы, железнодорожники оперативно перевели их в другие вагоны. Поезд продолжает движение по графику.

По словам главы Сумской ОВА Олега Григорова, враг атаковал вокзал двумя беспилотниками.

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