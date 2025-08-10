закрыть
10 августа 2025, воскресенье, 18:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп привел Алиева в свой фирменный магазин в Вашингтоне

7
  • 10.08.2025, 17:32
  • 3,838
Трамп привел Алиева в свой фирменный магазин в Вашингтоне

Видео.

Президент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева посетить свой фирменный магазин сувениров. Видео с визитом Алиева опубликовало издание Haqqin.az.

Демонстрируя кепку с надписью «2028», президент США сказал: «Все хотят, чтобы я снова баллотировался».

В ответ президент Азербайджана сказал: «Включая нас!»

7 ноября 2028 года в США пройдут очередные президентские выборы. Трамп не сможет баллотироваться на пост президента в третий раз, так как это запрещает 22-я поправка к Конституции США.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наша революция
Наша революция Наталья Радина
Праздник ожидания праздника
Праздник ожидания праздника Ирина Халип
У Москвы сейчас очень слабая позиция
У Москвы сейчас очень слабая позиция Юрий Федоренко
У Трампа есть два пути
У Трампа есть два пути Виталий Портников