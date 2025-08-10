Трамп привел Алиева в свой фирменный магазин в Вашингтоне 7 10.08.2025, 17:32

3,838

Видео.

Президент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева посетить свой фирменный магазин сувениров. Видео с визитом Алиева опубликовало издание Haqqin.az.

Демонстрируя кепку с надписью «2028», президент США сказал: «Все хотят, чтобы я снова баллотировался».

В ответ президент Азербайджана сказал: «Включая нас!»

7 ноября 2028 года в США пройдут очередные президентские выборы. Трамп не сможет баллотироваться на пост президента в третий раз, так как это запрещает 22-я поправка к Конституции США.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com