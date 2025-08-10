Трамп привел Алиева в свой фирменный магазин в Вашингтоне

Трамп привел Алиева в свой фирменный магазин в Вашингтоне7
- 10.08.2025, 17:32
- 3,838
Видео.
Президент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева посетить свой фирменный магазин сувениров. Видео с визитом Алиева опубликовало издание Haqqin.az.
Демонстрируя кепку с надписью «2028», президент США сказал: «Все хотят, чтобы я снова баллотировался».
В ответ президент Азербайджана сказал: «Включая нас!»
7 ноября 2028 года в США пройдут очередные президентские выборы. Трамп не сможет баллотироваться на пост президента в третий раз, так как это запрещает 22-я поправка к Конституции США.
