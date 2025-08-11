Журналисты узнали о возможной отправке в Вашингтон сотен бойцов Нацгвардии 2 11.08.2025, 8:47

2,256

Трамп хочет выселить из столицы США бездомных.

Администрация президента США готовится направить в Вашингтон несколько сотен бойцов Национальной гвардии, сообщил агентству Reuters американский чиновник.

По словам собеседника, окончательного решения американский лидер Дональд Трамп пока не принял. В настоящее время численность войск и их роль все еще определяют, добавил чиновник.

Как пишет агентство, решение может быть принято на фоне заявлений Трампа переселить бездомных подальше от Вашингтона. Тогда он также сказал, что преступникам не нужно никуда уезжать, так как их «посадят в тюрьму, где им и место». Президент пообещал, что все меры будут приняты так же быстро, как и в вопросе с нелегальными мигрантами.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com