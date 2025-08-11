Журналисты узнали о возможной отправке в Вашингтон сотен бойцов Нацгвардии

Журналисты узнали о возможной отправке в Вашингтон сотен бойцов Нацгвардии2
- 11.08.2025, 8:47
- 2,256
Трамп хочет выселить из столицы США бездомных.
Администрация президента США готовится направить в Вашингтон несколько сотен бойцов Национальной гвардии, сообщил агентству Reuters американский чиновник.
По словам собеседника, окончательного решения американский лидер Дональд Трамп пока не принял. В настоящее время численность войск и их роль все еще определяют, добавил чиновник.
Как пишет агентство, решение может быть принято на фоне заявлений Трампа переселить бездомных подальше от Вашингтона. Тогда он также сказал, что преступникам не нужно никуда уезжать, так как их «посадят в тюрьму, где им и место». Президент пообещал, что все меры будут приняты так же быстро, как и в вопросе с нелегальными мигрантами.