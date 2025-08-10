Трамп заявил о намерении переселить бездомных подальше от Вашингтона5
Им дадут места для проживания.
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении переселить бездомных подальше от Вашингтона. Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social.
«Я собираюсь сделать нашу столицу безопаснее и красивее, чем когда-либо прежде. Бездомные должны уехать, немедленно. Мы дадим вам места для проживания, но далеко от столицы», — написал Трамп.
Он также обратился к преступникам, заявив, что им не нужно никуда уезжать, так как их «посадят в тюрьму, где им и место». Президент пообещал, что все меры будут приняты так же быстро, как и в вопросе с нелегальными мигрантами.
«За последние несколько месяцев мы прошли путь от миллионов до нуля. Так будет проще — будьте готовы! Не будет никакого «Мистера славного парня». Мы хотим, чтобы наш капитал вернулся», — подчеркнул он.