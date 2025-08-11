Кремль решился пустить «под нож» двух известных генералов 2 Александр Коваленко

11.08.2025, 10:04

Александр Коваленко

Никто не исключает прыжка в окно или «самострела» в подворотне.

Об этом свидетельствует факт снятия с должности командующего группой войск «Север» генерала Александра Лапина и замены его на генерал-полковника Евгения Никифорова.

Тот, кто внимательно читает мои заметки, знает, что у Кремля в списке наиболее не оправдавших надежд на сегодняшний день находятся два генерала: Александр Лапин и Михаил Теплинский — командующий группой войск «Днепр».

Оба уже достаточно давно раздражают Кремль: Лапин — своими провальными операциями, Теплинский — нулевой результативностью.

Александр Лапин начал вызывать отторжение у Кремля, когда провалил наступление на Харьковщине в мае 2024 года, а затем проворонил заход ВСУ в Курскую область. Не снимали его тогда лишь для того, чтобы смена командующего не усложнила и без того аховую ситуацию. Лапин пытался впечатлить руководство операцией «Труба» — «прорывом» в Суджу. Однако, если пропаганда превозносила этот бездарный перформанс, представляя его чем-то гениальным и непостижимым, то вышестоящее командование сделало по операции вполне исчерпывающие выводы.

Последним шансом для Лапина была задача создания абсолютно ненужной и неуместной буферной зоны на территории Сумской области. Достаточных сил и средств у ГВ «Курск» для выполнения этой задачи не было, и в результате мы наблюдаем сегодня потерю даже тех немногочисленных зон контроля, что оставались у российских оккупационных войск.

В чистке раздражающих Кремль генералов примечательно то, что их не отправят на повышение или в почётную ссылку. В отличие от многих других случаев, когда за провалы награждали и повышали, против Лапина вскоре всплывут уголовные дела за коррупцию, и он окажется на скамье подсудимых.

Аналогичная судьба ждёт и Михаила Теплинского, но этот пока держится, втирая верховному военному преступнику байки о том, что его бравые «тюлени» способны вернуть Херсон, и демонстрируя план высадки на правом берегу Днепра. Верховный пока верит в эти неподкреплённые ничем фантазии, особенно когда слышит рассказы про удары КАБами по мосту на остров Корабел. Но в целом Теплинский и Лапин со временем, вероятно, станут соседями по одной камере. Жаль, что не в Гааге, но с другой стороны — российские камеры это вам не цивилизованная Европа. Так что наблюдаем и ждём.

Александр Коваленко, Telegram

