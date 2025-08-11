закрыть
11 августа 2025, понедельник, 9:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Из российской армии уволили скандального генерала Лапина

2
  • 11.08.2025, 9:21
  • 3,384
Из российской армии уволили скандального генерала Лапина
Александр Лапин

Его называли виновным в Курской операции ВСУ.

По сообщениям российских Z-каналов, в группировке войск РФ «Север» произошла смена командования: вместо генерал-полковника Александра Лапина ее возглавил генерал-лейтенант Евгений Никифоров, сообщает Astra.

Никифорова направили в Курскую область еще в августе 2024 года, когда туда вошли подразделения ВСУ. Но управление этим направлением все равно оставалось за Лапиным, что привело к «двоевластию», которое продолжалось до последних дней.

Сейчас, как сообщается, Александр Лапин уволен из Вооруженных сил России, по некоторым сведениям — по собственному желанию и из-за ухудшения здоровья.

Лапин с 2017 года возглавлял войска Центрального военного округа. В 2022-м его сняли с должности командующего группировкой «Центр» после критики Рамзана Кадырова за неудачи под Лиманом на Донбассе.

Кроме того, этот генерал неоднократно попадал в скандалы: от награждения сына за провальное наступление до случая, когда он направил пистолет на мобилизованного, заставляя того вернуться на позиции.

С весны 2024 года Лапин возглавлял Ленинградский военный округ и группировку «Север». Западные СМИ, в том числе Wall Street Journal, называли его одним из ответственных за прорыв украинских войск в Курскую область летом 2024 года.

Новый командующий, генерал-лейтенант Евгений Никифоров, раньше возглавлял Западный военный округ, группировку «Запад» и был начальником Главного штаба Сухопутных войск России.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наша революция
Наша революция Наталья Радина
Праздник ожидания праздника
Праздник ожидания праздника Ирина Халип
У Москвы сейчас очень слабая позиция
У Москвы сейчас очень слабая позиция Юрий Федоренко
У Трампа есть два пути
У Трампа есть два пути Виталий Портников