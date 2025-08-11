Трамп отменил «удар» по золоту Швейцарии 4 11.08.2025, 21:13

Импортируемое в США золото не будет облагаться пошлинами.

Импортируемое в США золото не будет облагаться пошлинами. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

О введении пошлин ранее сообщала Financial Times со ссылкой на разъяснительное письмо Таможенной службы США от 31 июля. Они коснулись импорта золотых слитков весом в 1 кг.

Издание писало, что это может нанести удар по Швейцарии, как крупнейшему в мире центру переработки золота.

