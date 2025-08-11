Трамп отменил «удар» по золоту Швейцарии

Трамп отменил «удар» по золоту Швейцарии4
- 11.08.2025, 21:13
- 1,582
Импортируемое в США золото не будет облагаться пошлинами.
Импортируемое в США золото не будет облагаться пошлинами. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
О введении пошлин ранее сообщала Financial Times со ссылкой на разъяснительное письмо Таможенной службы США от 31 июля. Они коснулись импорта золотых слитков весом в 1 кг.
Издание писало, что это может нанести удар по Швейцарии, как крупнейшему в мире центру переработки золота.