Белоруске не продали люксовые вещи в Париже 12.08.2025, 14:28

1,786

В чем причина?

Блогер Ева Коктыш не смогла купить люксовые вещи в магазине Yves Saint Laurent в Париже «из-за того, что она из Беларуси». Об этом сообщила в TikTok ее подруга-россиянка NIKKI SEY, которая сопровождает ее в путешествии по столице Франции, заметило «Зеркало».

Бьюти-блогер Коктыш живет в Москве (Россия), но у нее белорусское гражданство. В Instagram на нее подписаны миллион пользователей.

Недавно вместе с NIKKI SEY Ева приехала в Париж. Девушки зашли в магазин Yves Saint Laurent. Белоруска выбрала несколько вещей, но ее отказались обслуживать.

«Еве не продают вещи из-за того, что она из Беларуси», — прокомментировала видео NIKKI SEY.

«Я просто в шоке. В первый раз со мной такое происходит», — сказала Коктыш.

Напомним, летом 2024 года Евросоюз ввел против Беларуси санкции, которые были призваны помешать обходу ограничений со стороны России. В частности под ограничения попал экспорт в нашу страну предметов роскоши.

