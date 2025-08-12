закрыть
Часть автобусных рейсов из Минска в Вильнюс и обратно отменили из-за «Запада-2025»?

  • 12.08.2025, 16:13
Часть автобусных рейсов из Минска в Вильнюс и обратно отменили из-за «Запада-2025»?

Пассажирам обещают вернуть средства.

В профильных группах в соцсетях появилась информация о том, что перевозчик Eurolines отменил часть автобусных рейсов между Минском и Вильнюсом. При этом называются различные возможные причины такого решения.

В настоящий момент на сайте компании можно приобрести билеты на автобусы сообщением Минск — Вильнюс с отправлением с автовокзала «Центральный» в 14:00 и в 16:00 — сегодня, а также в 14:00, 16:00 и 20:00 — в последующие дни.

Обратные билеты из Вильнюса в Минск есть в продаже на рейсы с отправлением из Вильнюса в 06:00, 09:00 и 13:00.

Сообщается, что за приобретенные билеты на отменные рейсы можно получить возврат средств.

Кроме того, «Минсктранс» сегодня выступил с сообщением: «С 14 августа до получения необходимых разрешительных документов временно приостанавливается выполнение рейсов по международному маршруту Минск – Вильнюс – Минск временем отправления из Минска в 01:50, 10:20, 12:00, из Вильнюса в 08:00, 17:30, 18:00».

Как пишет «Онлайнер», ряд источников опровергает слухи о том, что отмена автобусных рейсов может быть связана с какими-либо военными учениями по обе стороны границы.

— Ряд перевозчиков на направлении Минск — Вильнюс — Минск временно приостановил выполнение запланированных рейсов по собственным операционным причинам, — заявляют в сервисе «Атлас». — Другие продолжают обслуживание маршрута в штатном режиме. Мы оперативно отслеживаем изменения и сообщим о возобновлении всех рейсов, как только это произойдет.

Подчеркивается, что пассажирам отмененных рейсов гарантирован полный возврат средств.

— Мы советуем рассматривать альтернативные варианты рейсов, а также связываться напрямую с перевозчиками для уточнения информации, — добавляют в «Атласе».

