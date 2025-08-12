Названа дата начала учений «Запад-2025» 12.08.2025, 11:51

Они стартуют в сентябре.

Совместное стратегическое учение вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2025» пройдет в период с 12 по 16 сентября 2025 года, сообщил во время брифинга 12 августа начальник Департамента международного военного сотрудничества Минобороны Валерий Ревенко.

В ходе учения, как сообщает Минобороны, планируется отработка следующих вопросов:

отражение ударов средств воздушного нападения противника;

ведение оборонительного боя, разгром вклинившегося в оборону противника и создание условий для восстановления территориальной целостности государства;

авиационная поддержка действий войск;

борьба с незаконными вооруженными формированиями и диверсионно-разведывательными группами противника.

Отметим, многие эксперты считают, что Кремль может использовать учения «Запад-2025» для провокаций против стран Балтии.

