Названа дата начала учений «Запад-2025»
- 12.08.2025, 11:51
Они стартуют в сентябре.
Совместное стратегическое учение вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2025» пройдет в период с 12 по 16 сентября 2025 года, сообщил во время брифинга 12 августа начальник Департамента международного военного сотрудничества Минобороны Валерий Ревенко.
В ходе учения, как сообщает Минобороны, планируется отработка следующих вопросов:
отражение ударов средств воздушного нападения противника;
ведение оборонительного боя, разгром вклинившегося в оборону противника и создание условий для восстановления территориальной целостности государства;
авиационная поддержка действий войск;
борьба с незаконными вооруженными формированиями и диверсионно-разведывательными группами противника.
Отметим, многие эксперты считают, что Кремль может использовать учения «Запад-2025» для провокаций против стран Балтии.