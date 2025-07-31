Наталья Радина: Лукашенко стоит вспомнить слова генерала США о Калининграде 31.07.2025, 10:45

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Наталья Радина

НАТО ответит на провокации против стран Балтии.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина стала гостем YouTube-канала известного журналиста Евгения Киселева.

Основные темы разговора — влетевший в минский дом в ночь на 29 июля, учения «Запад-2025» и возможное нападение с территории Беларуси на страны Балтии и Польшу.

Наталья Радина высказала мнение, что инцидент с дроном — закономерное следствие того, что Россия использует воздушное пространство Беларуси для обстрелов Украины:

— Это провал белорусской ПВО. Если посмотреть на статистику, то в июле был поставлен рекорд: порядка 59 инцидентов с российскими дронами, которые летели в Украину и были зафиксированы в Беларуси. Эти дроны уже падали в Гомеле, в Костюковичах, в Хойниках, но вот сейчас дрон упал не в Гомельской области, а непосредственно в Минске. Более того, он врезался в жилой дом практически в центре столицы — во Фрунзенском районе на улице Матусевича. Чудом обошлось без жертв, потому что дрон действительно нес боевой заряд и был начинен тротилом. Он упал на парковку, были повреждены автомобили. Если бы дрон взорвался непосредственно ударившись о здание, были бы жертвы. В этом дворе, кстати, находится детский сад.

Мы видим последствия того, что Беларусь под управлением диктатора Лукашенко, к сожалению, является прямым участником войны России против Украины. Но это неминуемые последствия этого участия.

Для любителей конспирологических теорий могу сказать, что вчера обратила внимание на информацию, что в Минске тайно строится завод по производству беспилотников. Если вы помните, во время встречи весной Путин и Лукашенко договорились о строительстве в Беларуси завода по производству дронов.

Согласно новой информации, это предприятие строится как раз в Минске, в том же самом Фунзенском районе, где упал дрон. На улице Янки Мавра, это недалеко от улицы Матусевича. Как можно строить военный завод по производству беспилотников прямо в центре столицы — я не могу этого понять, потому что это прямая угроза жителям Минска. Ведь подобные объекты являются законной целью для Вооруженных сил Украины.

Но я не буду утверждать, что это украинский дрон, потому что не было никаких заявлений с украинской стороны. Вполне вероятно, это все-таки российский «Шахед», но власти попытались обвинить во всем Украину.

Могут ли совместные российско-белорусские учения «Запад-2025», которые пройдут в нашей стране осенью, привести к провокациям против стран Балтии и Польши и попыткам прорыва Сувалкского коридора? Наталья Радина не исключает такую возможность:

— Руководители Литвы, Польши, Латвии и Эстонии говорят, что есть такая угроза. В сентябре, когда намечены маневры «Запад-2025» на территории Беларуси, в странах Балтии и Польше также пройдут учения. В Польше они будут называться «Железный защитник». В них примут участие более 30 тысяч военнослужащих польской армии, причем будут задействованы все виды войск — и военно-морской флот, и авиация, и подразделения специального назначения, и территориальная оборона.

В Литве до сих пор ищут дрон, который во второй раз за июль залетел на территорию страны. В этот раз министр обороны заявила, что ожидаются дальнейшие провокации и БПЛА будут чаще залетать во время учений, поэтому к границе передвигаются системы ПВО и формируются мобильные огневые группы для борьбы с беспилотниками.

С точки зрения здравого смысла, у Путина сегодня нет ресурсов для ведения войны на нескольких фронтах — и против Украины, и против стран НАТО. Но, учитывая, что Путин — психопат, можно предположить, что он может воспользоваться тем, что Европа не готова к войне. Если мы себе представим, что на Литву полетит не один-два дрона, а стена БПЛА, сможет ли система ПВО этой страны отразить эту атаку?

Здесь меня обнадеживает очень жесткое заявление, которое сделал командующий армии США в Европе генерал Кристофер Донахью. Он заявил, что в случае, если произойдет нападение на страны Балтии, Калининград буквально будет стерт с лица земли.

В частности, по его словам, будут нанесены удары по пусковым установкам баллистических ракет типа «Искандер» в Калининграде, по кораблям и инфраструктуре Балтийского флота, по ЗРК С-300/С-400 и по российским войскам. В случае, если это произойдет с территории Беларуси, думаю, что цели за исключением флота, будут такими же.

Если с территории Беларуси двинутся войска, если будет ракетно-дроновый удар с территории нашей страны, будет нанесен удар по военным объектам и скоплениям российских и белорусских войск. И это может остановить как Путина, так и Лукашенко, от которого мало что зависит.

Украинские эксперты, например, говорят, что в ходе этих учений могут быть провокации против стран Балтии, чтобы отвлечь внимание, а против Украины может быть открыт новый фронт — с севера, как раз с территории Беларуси. Возможно, начнутся бои в Киевской области или будут наноситься удары по Волынской, Ровенской и Житомирской областям.

Заинтересован ли Лукашенко в обострении ситуации? Белорусская журналистка считает, что нападение с территории Беларуси на страны Балтии или Украину станет для диктатора катастрофой:

— От него ничего не зависит. Лукашенко остается только молиться, чтобы Путин не использовал территорию Беларуси против стран Балтии и Украины. Но дело в том, что это неизбежно. Если война будет продолжаться, если Путина сейчас не остановить, то белорусский плацдарм, безусловно, будет им использован.

И для Лукашенко это, конечно же, катастрофа, ведь он прекрасно понимает, что если будет угроза для стран НАТО из Беларуси, значит будут наноситься удары и, возможно, произойдет вход войск стран НАТО на территорию страны.

Евгений Киселев спросил, может ли Лукашенко обратиться к Западу с призывом остановить вход российских войск с территории Беларуси. Наталья Радина такой вариант исключает:

— Боюсь, что у него не хватит политической воли обратиться, потому что в этом случае ему неминуемо придется потерять власть. Он сегодня на таком коротком поводке у Путина, что у него сегодня нет никаких шансов на самостоятельные действия.

30 лет Лукашенко находится у власти благодаря России, живет на ресурсы Кремля. Бесчисленные военные договоры и группировка российских войск лишили белорусскую армию самостоятельности. Она сегодня управляется из Генштаба России. Как долго Лукашенко проживет, если обратиться к Западу за помощью? Я бы приветствовала такой шаг, но Лукашенко боится Запада, для него там «враги». Поэтому диктатор оказался между молотом и наковальней, и это его собственная вина.

Мог ли Лукашенко обсуждать с генералом США Китом Келлогом, который приезжал в Минск 21 июня, гарантии неучастия Беларуси в новых агрессивных действиях России? Главный редактор сайта Charter97.org считает, что верить обещаниям диктатора нельзя:

— Думаю, что с Келлогом, помимо возможности освобождения ряда политических заключенных, они обсуждали и участие Беларуси в войне против Украины. Могу предположить, что Лукашенко убеждал Келлога, как в свое время президентов Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, что никогда с территории Беларуси в Украину не вступит нога ни российского, ни белорусского солдата.

Но мы же прекрасно понимаем цену его слов. Думаю, что Келлог его предупредил о том, чем чревато участие Беларуси в этой войне. Более того, вспомним, на каком фоне происходил этот визит. Израиль тогда наносил удары по Ирану, лишая Россию и режим Лукашенко союзника, значительно ослабляя Тегеран. Конечно, Лукашенко был напуган. Но сможет ли он сдержать свое слово? Мы прекрасно понимаем, что он сам себе не хозяин сегодня.

Евгений Киселев процитировал премьер-министра Польши Дональда Туска, который заявил, что в ближайшее время война будет остановлена. Наталья Радина считает, что для этого сегодня нет предпосылок:

— Не знаю, откуда у премьер-министра Польши такая убежденность, что война может вот-вот закончиться, но, конечно же, он обладает большей информацией.

Однако я не вижу сегодня признаков того, что Путин остановится, а Украина примет те ультимативные предложения, которые сегодня ставит Кремль перед нею —«демилитаризация», «денацификация», признание оккупированных Россией территорий. Мы понимаем, что в случае принятия этих решений Россия неминуемо «сожрет» оставшуюся часть Украины, а потом пойдет войной на Европу.

Смогут ли остановить Путина стопроцентные пошлины, которые Трамп грозит ввести через 10 дней против стран, покупающих российские энергоресурсы? Я не уверена. Вы же видели заявление Китая о том, что он не откажется от закупки российской нефти и согласится с этими стопроцентными пошлинами.

Как в таком случае можно остановить Путина? Главный редактор сайта Charter97.org приводит несколько действенных инструментов давления:

— Нужно дать Украине столько оружия, сколько ей нужно, не дозируя его. Нужно вводить против Путина реальные жесткие санкции, прекратить закупать российскую нефть, газ, сжиженный природный газ. Вторичные санкции — хороший шаг со стороны США, но к этим вторичным санкциям должен присоединиться и Европейский союз.

Более того, Евросоюз должен отказаться от российской нефти или хотя бы установить ценовой порог на нее в размере 30 евро, как это просил президент Украины Владимир Зеленский. Отказаться полностью от российского газа, который продолжает закупать Венгрия и Словакия, отказаться от сжиженного природного газа из России. Мы знаем, что крупными покупателями СПГ являются Франция, Испания, Бельгия, Нидерланды.

В этом случае, если полностью перекрыть кислород России, это может остановить войну, потому что экономический потенциал России невелик. Мы с вами как-то уже сравнивали, ВВП в номинале Евросоюза и Великобритании — 22 триллиона евро. ВВП в номинале России — 2 триллиона. Причем Путин поставил свою экономику на военные рельсы, что ее убивает.

Евгений Киселев обратил внимание на новость о том, что рейтинг Трампа упал до рекордно низкого уровня за его вторую каденцию — 40 процентов. Наталья Радина считает, что это закономерный результат:

— За семь месяцев президентства Трампа не может похвастаться никакими успехами. Война в Украине за 24 часа им закончена не была. Вот эти торговые войны, развязанные со всем миром, угрозы аннексировать Гренландию, Мексику, Канаду, отрезвили его электорат.

Мы видим, что сегодня очень много критики Трампа и со стороны не только демократов, но и республиканцев и республиканской прессы. Надеюсь, что это отрезвит президента США и он начнет действовать более решительно в отношении той же самой России, которая сегодня является одной из главных мировых угроз.

С этим-то я и связываю его последние жесткие заявления Трампа о том, что он намерен действовать решительно в отношении Путина, не намерен с ним больше разговаривать и будет ужесточать санкции против кремлевского режима. Общественное мнение Трампа волнует, и он вынужден с ним считаться.

Если США будут действовать сообща с ЕС и в вопросах поддержки Украины, и в вопросах санкционного давления на режимы Путина и Лукашенко, то есть все шансы победить. Мы прекрасно понимаем, что самое главное, что мешает сегодня Западу — это страх военного поражения России. Но война не остановиться, если Путин не потерпит поражения. Сокрушительный удар по России могут нанести США и Европа, даже несмотря на союзника РФ в виде Китая.

Белорусская журналистка рассказала, как она видит поражение России:

— Во-первых, безусловно, не нужно бояться сегодня бить по российским территориям, вплоть до столицы России. Если война будет дальше эскалировать, то Украина имеет право наносить удары дальнобойными ракетами. Конечно, эти дальнобойные ракеты она должна сегодня получить, ведь пока у нее их, собственно, нет.

Во-вторых, в случае продолжения провокации в отношении стран Запада, вполне возможно введение войск НАТО на территорию России.

Каким будет это поражение? Украинский публицист Виталий Портников говорит, «мы не заинтересованы в распаде России, нам нужна демократическая Россия». Мы же понимаем, что Россия — империя, империи либеральной не бывает.

Есть ли у кавказских республик или Татарстана право на самоопределение? Если Россия станет либеральной империей, эти республики захотят стать независимыми, и центру придется с этим согласиться. Ядерный потенциал России, который многих пугает, нужно брать под международный контроль и выводить из страны. А после этого пусть создаются новые государства с безъядерным статусом.

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