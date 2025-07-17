Генерал Донахью: В случае нападения российские силы в Калининграде будут нейтрализованы мгновенно 7 17.07.2025, 19:07

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Американская армия и ее союзники способны взять Калининград под огневой контроль за короткий срок.

Американская армия и ее союзники способны взять Калининград под огневой контроль «за неслыханно короткий срок — быстрее, чем мы могли это сделать раньше», сказал командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью.

Армия США и ее союзники по НАТО приступают к реализации нового плана «Линия сдерживания на восточном фланге», который направлен на усиление потенциала сухопутных сил и повышение функциональной сочетаемости ВПК в рамках альянса, заявил в среду командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью на первой конференции LandEuro в Висбадене, Германия.

В рамках плана противодействия российской угрозе и обеспечения глобального сдерживания армия США и ее союзники разрабатывают стандартизированные, ориентированные на данные системы и облачную координацию, отметил генерал Донахью. Его заявления цитирует издание DefenceNews.

Американцы, как и НАТО, в качестве первого шага сосредотачиваются на странах Балтии, «чтобы попытаться довести до того, как на самом деле сделать так, чтобы и промышленность, и страны точно знали, какие требования стоят — в конечном итоге это теперь известно как Линия сдерживания на восточном фланге», — сказал Донахью.

«Мы знаем, что мы должны разработать, и сценарий использования, который мы применяем [для сдерживания] с земли», — сказал он. «Сухопутная сфера не теряет значения, она становится более важной. Теперь вы можете обеспечивать [зоны ограничения доступа / запрета зоны доступа] A2AD с земли. Теперь вы можете брать под контроль море с земли. Все это мы наблюдаем в Украине».

В качестве примера Донахью привел Калининградскую область России, окруженную НАТО со всех сторон. Американская армия и ее союзники способны взять ее под огневой контроль «за неслыханно короткий срок — быстрее, чем мы раньше могли это сделать».

«Мы уже это спланировали и уже разработали. Проблема массы и импульса, которую Россия ставит перед нами… У нас есть силы, чтобы быть уверенными, что мы можем решить эту проблему массы и импульса», — сказал Донахью.

План НАТО включает систему для обмена данными. НАТО уже приобрела эту систему, сказал Донахью, имея в виду Maven Smart System от компании Palantir — платформу искусственного интеллекта, которая обрабатывает огромное количество данных и быстро анализирует информацию, что помогает командирам в принятии решений.

«Мы уже точно знаем, что нам нужно сделать с облаком, и мы точно знаем тип беспилотных систем, бригад, всего остального, что нам для этого нужно», — сказал Донахью.

И, сказал Донахью, «мы хотим, чтобы все было опционально управляемым» — как система противовоздушной обороны, так и дальнобойной артиллерии.

В январе 2021 года издание Over Defense, используя данные американской организации Center for Naval Analyses (CNA), описала сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области, который предусматривает ликвидацию четырех основных целей в данном регионе.

Согласно публикации, этим ударом будут уничтожены пусковые установки баллистических ракет малой дальности, способных переносить ядерное оружие (имеются в виду прежде всего ракетные комплексы «Искандер»), удар будет нанесен по кораблям и инфраструктуре Балтийского флота, будут уничтожены зенитные ракетные системы С-400, находящиеся в регионе, а «российские войска в Калининграде будут нейтрализованы для гарантирования безопасности в странах Балтии и Сувалкском коридоре».

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