В Минске появился «секретный завод» по производству дронов 6 29.07.2025, 14:36

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За ним стоит Виктор Шейман.

Путин на последней на встрече с Лукашенко объявил, что Россия готова построить в Беларуси завод по производству беспилотников. Но, как свидетельствует новое расследование «Белпола», такой завод строят (и, вероятно, частично уже запустили) во Фрунзенском районе Минска.

Официально предприятие имеет статус частного, но, как следует из расследования, им управляют приближенные к Лукашенко фирмы и служащие.

Как рассказывают исследователи, в Беларуси действует конструкторское бюро «Беспилотные вертолеты», которое специализируется на разработке и производстве тяжелых беспилотников вертолетного типа. С 9 августа 2024 года эта компания попала под санкции США, а позднее и других стран.

Предвидя такое развитие событий, власти решили создать «дочку» — своеобразного двойника основного предприятия. Это позволило обойти часть ограничений и продолжить деятельность под другой вывеской.

Так, в мае 2023 года было зарегистрировано ЗАО «Беспилотные летательные аппараты» с уставным фондом всего в 3700 белорусских рублей.

В августе 2023 года это предприятие приобрело производственные помещения на улице Янки Мавра, 47 площадью 16 гектаров у Минского завода строительных материалов, который находился в процессе ликвидации. Цена сделки — всего 4,5 млн рублей. Официально продажа произошла согласно распоряжению Лукашенко №124-РП от 9 августа 2023 года с грифом «для служебного пользования».

За новым предприятием стоит структура «Вектор капитал групп» — формально частная компания, которую возглавляет бывший руководитель Управления делами Лукашенко Виктор Шейман и два его заместителя — Андрей Свиридов и Николай Селиванов.

В случае ЗАО «Беспилотные летательные аппараты», как отмечает «Белпол», каждая мелочь обсуждалась на совещаниях в «Вектор капитал групп». Даже такой вопрос, как сдача металлолома.

Среди ключевых фигур, связанных с «Беспилотными летательными аппаратами», — Валерий Япринцев, ветеран белорусского бизнеса, который некогда был партнером опального Юрия Чижа. Как следует из документов, он присутствовал на совещании по развитию ЗАО «Беспилотные летательные аппараты» и является официальным совладельцем как белорусских, так и российских компаний, связанных с беспилотниками. Однако, по сведениям «Белпола», часть этих компаний — фиктивные, с мизерным штатом и без реального производства.

Согласно производственному плану по состоянию на октябрь 2023 года, завод в то время уже занимался серийным производством двух типов ударных БПЛА:

— «Аскалон» — реактивный крылатый беспилотник с дальностью до 310 км (аналог иранского Shahed);

— «Миротворец» — с дальностью до 180 км.

К концу 2025 года предприятие должно выйти на производство до 960 единиц ежегодно, или 2—3 дрона ежедневно. Каждый из них способен нести до 10 кг взрывчатки. Прибыль предприятия оценивается в 76,2 млн долларов в год.

И это не прототипы, а оружие, которое уже поставляется в Россию.

При этом ЗАО «Беспилотные летательные аппараты» по состоянию на июнь 2025 года не попало ни в один санкционный список, так как формально не связано с уже подсанкционным предприятием «Беспилотные вертолеты».

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