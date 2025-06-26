Президент Польши анонсировал ответ на учения «Запад-2025» 26.06.2025, 12:24

«Железный защитник» – действительно ответ на российско-белорусские маневры.

Беларусь объявляла, что отведет учения «Запад-2025» от границы с Польшей. Ранее Польша запланировала собственные учения в ответ на «Запад». Президент Польши говорит «Белсату»: если Беларусь отведет учения, это хорошо, но польские учения все равно организуют.

Президент Польши Анджей Дуда подробнее рассказал об этих учениях на саммите НАТО в Гааге. Он подтвердил: «Железный защитник» – действительно ответ на «Запад».

Министр обороны сообщил президенту, что на учения разосланы приглашения всем членам НАТО. Присутствовать точно будут войска Соединенных Штатов, так как американцы и так дислоцированы в Польше, но Дуда ждет и других – видит большую заинтересованность союзников и высокую вероятность широкого участия членов НАТО в учениях.

«Нет никаких сомнений, что проведение таких учений, как «Запад–2025», имеет большое значение, – отметил Дуда. – Следует помнить, что после предыдущих учений «Запад» Россия напала на Украину. Мы все это осознаем, поэтому сейчас нужно четко демонстрировать нашу готовность, нашу силу, то, что мы не недооцениваем угрозу, что мы решительны и что мы здесь стоим и готовы защищать свою территорию. Поэтому это имеет фундаментальное значение».

Масштабные белорусско-российские учения «Запад-2025», запланированные на сентябрь, сначала должны были провести под западными границами Беларуси. В конце мая Минобороны Беларуси вдруг пообещало, что «основные маневры» совместных с Россией военных учений «Запад-2025» отодвинут от границ стран НАТО вглубь территории Беларуси. К тому же «будут снижены параметры учений».

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