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Туск: Война в Украине может вскоре «приостановиться»

  • 30.07.2025, 17:38
Туск: Война в Украине может вскоре «приостановиться»

Однако премьер Польши призывает готовиться защите от российской агрессии.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что «есть много признаков», которые могут свидетельствовать о вероятном приостановлении войны в Украине в ближайшее время. Об этом он сказал во время выступления в Технологическом институте Воздушных сил в Варшаве, сообщает TVP.

Глава польского правительства подчеркнул, что даже в случае прекращения боевых действий позиция Польши останется неизменной.

«Есть хороший шанс, есть много признаков, которые указывают на то, что российско-украинская война может быть по крайней мере приостановлена в ближайшем будущем. Но это никоим образом не меняет нашей ситуации», — сказал Туск.

По его словам, Польша «должна быть готова защищать себя» независимо от развития событий на российско-украинском фронте.

«Мы не можем терять ни одного часа или дня в этой погоне за современной армией», — сказал польский премьер.

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