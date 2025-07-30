Туск: Война в Украине может вскоре «приостановиться»
- 30.07.2025, 17:38
Однако премьер Польши призывает готовиться защите от российской агрессии.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что «есть много признаков», которые могут свидетельствовать о вероятном приостановлении войны в Украине в ближайшее время. Об этом он сказал во время выступления в Технологическом институте Воздушных сил в Варшаве, сообщает TVP.
Глава польского правительства подчеркнул, что даже в случае прекращения боевых действий позиция Польши останется неизменной.
«Есть хороший шанс, есть много признаков, которые указывают на то, что российско-украинская война может быть по крайней мере приостановлена в ближайшем будущем. Но это никоим образом не меняет нашей ситуации», — сказал Туск.
По его словам, Польша «должна быть готова защищать себя» независимо от развития событий на российско-украинском фронте.
«Мы не можем терять ни одного часа или дня в этой погоне за современной армией», — сказал польский премьер.