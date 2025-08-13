Чем белорусы отличаются от русских: шесть главных признаков 4 13.08.2025, 11:21

6,110

Различия начинаются на генетическом уровне.

Достаточно многим белорусам не нравится, когда за рубежом нас путают с Россией и называют русскими. Но еще больше нам не нравится, когда сами россияне с долей пренебрежения относятся к нашей независимости, культуре и языку. Интернет-журнал MEL, выступая за мир во всем мире, решил собрать доказательства отличий белорусов от русских, пишет блогер luchecon.

Белорусы — это западные балты с примесью славянской крови. Различия генетического уровня.

Пару лет назад в России были проведены исследования под названием «Русский генофонд». Правительство даже выделило грант ученым из лаборатории центра Российской академии медицинских наук. Ученые впервые в истории России смогли на несколько лет полностью сосредоточиться на изучении генофонда русского народа. Оказалось, что русские — это никакие не восточные славяне, а финны.

Так, по Y-хромосоме генетическое расстояние между русскими и финнами Финляндии составляет всего 30 условных единиц (близкое родство). А генетическое расстояние между русским человеком и так называемыми финно-угорскими народностями (марийцами, вепсами, мордвой и пр.), проживающими на территории РФ, равно 2-3 единицам. Проще говоря, генетически они идентичны.

Результаты анализа ДНК показали, что еще одна ближайшая родня русских, кроме финнов, — это татары: русские от татар находятся на том же генетическом расстоянии в 30 условных единиц, которые отделяют их от финнов.

Анализ генофонда белорусов показал, что они генетически очень далеки от русских, фактически идентичны северо-восточным полякам — то есть жителям польской провинции Мазова. То есть, изучение генофонда только подтвердило исторические реалии: белорусы — это западные балты (с некоторой примесью славянской крови), а русские — финны.

В 2005 году в Беларуси были опубликованы результаты аналогичных исследований. Издательство «Тэхналогія» опубликовала книгу Алексея Микулича «Белорусы в генетическом пространстве. Антропология этноса». Выводы автора очень схожи с мнением российских коллег. Каждый из трех восточно-славянских этносов, согласно антропологическим данным, имеет свою уникальность. Они формировались в разном географическом пространстве, на особых субстратных праосновах.

Помещенная в книге графическая интерпретация обобщенных характеристик их генофондов позволяет наглядно увидеть степень схожести и различия. «Этнические облака» [этнос каждого народа был представлен облаком и в зависимости от схожести, соприкасался с «другими облаками»] белорусов и украинцев довольно компактные и на приложенной диаграмме частично перекрываются.

Российское же «облако» очень размытое, и только незначительная его доля перекрывается с первыми двумя. В то время как украинское «этническое облако» вообще не граничит с финно-угорскими, а белорусское только касается их — центр «этнического облака» российских популяций находится в одном кластере с финно-угорскими, а не славянскими этносами.

«С кем быть Литве — извечный спор славян». Различия этноса белорусов и русских

Если верить энциклопедии «Беларусь», белорусский этнос сформировался в 13-16 веках, пройдя стадии от объединения племенных союзов через народность до нации.

То есть, он сформировался еще до агрессий царей Ивана Грозного и Алексея Михайловича, а к времени российской оккупации ВКЛ 1795 года это был давно сложившийся этнос со своей многовековой историей национальной государственности.

Ибо в Речи Посполитой ВКЛ обладало всеми государственными атрибутами: своей властью (канцлеры ВКЛ, ни одного жемойта — почти все белорусы, несколько поляков), своей национальной белорусской армией, своими законами страны (Статуты ВКЛ — на языке белорусов, до сих пор не переведены на язык жемойтов и аукштайтов), своей национальной валютой (это белорусский талер, чеканившийся несколько веков вплоть до 1794 года, когда последний белорусский талер отчеканил Гродненский монетный двор) и т.д.

При этом, говоря сегодня о белорусском этносе, надо прежде всего понимать, о чем вообще идет речь. Белорусы (как этнос с таким названием) появились только в 1840 году, когда были переименованы царизмом из литвинов в «белоруссцев» после восстания 1830-1831 гг. После восстания 1863-1864 гг., когда литвины выступали уже «белорусами», генерал-губернатор Муравьев запретил и само придуманное идеологами царизма и Тайной Канцелярией «Беларусь», введя вместо него «Западно-русский край». Поэтому термин «Беларусь» и «белорусы» — крайне условен, это порождение царизма, им и запрещенное. И, например, литвинами или тутэйшими (местными) себя продолжали именовать все селяне Минской области даже в начале 1950-х годов, согласно опросам этнографов.

К 1840 году последовал целый ряд репрессий царизма против захваченного народа, посмевшего во второй раз восстать. Была уничтожена указом царя Униатская церковь в Беларуси, запрещено богослужение на белорусском языке и книгоиздание, упразднено действие Статута ВКЛ (действовавшего, кстати, только в Беларуси, не в Жемойтии — ныне Республика Летува), запрещено само слово «Литва». Хотя ранее Пушкин именно о белорусах писал в своих стихах по поводу восстания 1830-1831 гг. «Клеветникам России»: «С кем быть Литве — извечный спор славян».

То есть, с точки зрения науки, говоря о белорусах и русских, мы говорим уже не о народах и этносах, а о НАЦИЯХ соседей. Это совсем иная категория, где уже неуместны мысли о «слиянии народов» якобы под предлогом их какой-то «этнической общности». НАЦИИ никогда не могут слиться друг с другом, ибо по определению не предрасположены к этому.

Мы всегда принадлежали к европейской культуре. Различия менталитета

«Белорус — совсем не имперский человек, ему никогда и в голову не придет идея мировой революции или Третьего Рима» — утверждает философ, эссеист и литературный критик Валентин Акудович. Со словами известного белорусского представителя культуры можно легко согласиться. Владимир Орлов, к слову тоже известный белорусский писатель и историк, в одном из интервью сказал «Белорусы исторически и ментально — европейцы. Это очень шокирует всех, кто пытается ближе познакомиться со страной.

Люди удивляются тому, что у белорусских городов было Магдебургское право, что в Беларуси тоже был свой Ренессанс. Мы всегда принадлежали к европейской культуре, здесь проходила граница между Европой и Азией. Мы жили в империи — Великом княжестве Литовском, — которая простиралась от Балтийского до Черного моря, но это была не империя.

Были совершенно другие принципы построения государства, все были одним народом, были толерантность и терпимость. На площадях белорусских городов мирно уживались православная, католическая и униатская церкви, синагога и мечеть. Тут мы отличаемся и от Западной Европы, у нас никогда не было религиозных столкновений и таких событий, как Варфоломеевская ночь».

«Несмотря на все старания российских историографов, Московское княжество столетиями было под игом Золотой Орды. По сути, потом они так и не освободились от этого гнета — ментально, разумеется. Даже после ухода Орды все осталось то же самое: и построение государства, и военная доктрина, идея доминирования если не во всем мире, то на значительной его части. Оттуда сохранилась у русских мысль, что „если эти земли не захватим мы, то захватят наши враги и оттуда будут угрожать нам“. События в Украине свидетельствуют о том, что такая ментальная ситуация существует и сейчас» — также считает Валентин Акудович.

IQ больше на единицу

В этом плане белорусам тоже есть чем похвастаться: средний IQ у представителей нашей национальности — один из высоких в мире: 97. У жителей же нашей восточный соседки показатель интеллекта на балл меньше — 96.

«Працуй пільна — ды будзе Вільня!». Разный сказочный герой

Самый обычный герой русских сказок — Емеля, который сидит на печке и хочет, чтобы по щучьему веленью ему все досталось. Или Иван-дурак, имеющий папу-царя и занимающийся не пойми чем. Герой же белорусских сказок: «працавіты ды мужны Янка», работающий целыми днями и терпящий издевательства «паноў ды ўлады». Лодырь в белорусских сказках высмеивается, детей учат, что настоящий герой тот, кто долго и упорно работает, несмотря на удары судьбы. В общем «Працуй пільна — ды будзе Вільня!».

В русских сказках все абсолютно наоборот. Существует интересное исследование белорусских сказок, написанное культурологом Юлией Чернявской. В наших сказках есть другая травма: например то, что у нас нет счастливого героя, у которого есть всё, а ему за это ничего плохого не будет. Все белорусские сказки — про тяжелую работу, а если при этом ты находишь какой-то клад, то тебя очень сурово покарают. Наши сказки не про лень, а про работу.

Совсем разные. Белорусский и русский язык

В последнее время главное отличие белорусов от русских набирает популярность в нашей стране. Проводятся белорусскоязычные спортивные мероприятия, открываются бесплатные курсы изучения «роднай мовы». Конечно, белорусский язык довольно похож на русский, но зная тот же украинский или польский, можно увидеть, что с ними мова схожа намного больше.

Доказать же то, что белорусский — самостоятельный язык и уж никак не придаток русского, можно проанализировав несколько базовых слов. «Благо» в русском языке означает «хорошо». В белорусском же «блага» означает «плохо». Когда корневые базовые слова имеют совершенно разные смыслы, это говорит и о том, что языки совсем разные.

Авторы публикации ни в коем случае не ставят целью разжечь вражду между русскими и белорусами: «Мы лишь хотим показать, что белорусы — самостоятельный народ с богатой историей, аутентичной культурой и красивейшим языком. Нам по праву есть чем гордиться».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com