закрыть
13 августа 2025, среда, 12:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Чем белорусы отличаются от русских: шесть главных признаков

4
  • 13.08.2025, 11:21
  • 6,110
Чем белорусы отличаются от русских: шесть главных признаков

Различия начинаются на генетическом уровне.

Достаточно многим белорусам не нравится, когда за рубежом нас путают с Россией и называют русскими. Но еще больше нам не нравится, когда сами россияне с долей пренебрежения относятся к нашей независимости, культуре и языку. Интернет-журнал MEL, выступая за мир во всем мире, решил собрать доказательства отличий белорусов от русских, пишет блогер luchecon.

Белорусы — это западные балты с примесью славянской крови. Различия генетического уровня.

Пару лет назад в России были проведены исследования под названием «Русский генофонд». Правительство даже выделило грант ученым из лаборатории центра Российской академии медицинских наук. Ученые впервые в истории России смогли на несколько лет полностью сосредоточиться на изучении генофонда русского народа. Оказалось, что русские — это никакие не восточные славяне, а финны.

Так, по Y-хромосоме генетическое расстояние между русскими и финнами Финляндии составляет всего 30 условных единиц (близкое родство). А генетическое расстояние между русским человеком и так называемыми финно-угорскими народностями (марийцами, вепсами, мордвой и пр.), проживающими на территории РФ, равно 2-3 единицам. Проще говоря, генетически они идентичны.

Результаты анализа ДНК показали, что еще одна ближайшая родня русских, кроме финнов, — это татары: русские от татар находятся на том же генетическом расстоянии в 30 условных единиц, которые отделяют их от финнов.

Анализ генофонда белорусов показал, что они генетически очень далеки от русских, фактически идентичны северо-восточным полякам — то есть жителям польской провинции Мазова. То есть, изучение генофонда только подтвердило исторические реалии: белорусы — это западные балты (с некоторой примесью славянской крови), а русские — финны.

В 2005 году в Беларуси были опубликованы результаты аналогичных исследований. Издательство «Тэхналогія» опубликовала книгу Алексея Микулича «Белорусы в генетическом пространстве. Антропология этноса». Выводы автора очень схожи с мнением российских коллег. Каждый из трех восточно-славянских этносов, согласно антропологическим данным, имеет свою уникальность. Они формировались в разном географическом пространстве, на особых субстратных праосновах.

Помещенная в книге графическая интерпретация обобщенных характеристик их генофондов позволяет наглядно увидеть степень схожести и различия. «Этнические облака» [этнос каждого народа был представлен облаком и в зависимости от схожести, соприкасался с «другими облаками»] белорусов и украинцев довольно компактные и на приложенной диаграмме частично перекрываются.

Российское же «облако» очень размытое, и только незначительная его доля перекрывается с первыми двумя. В то время как украинское «этническое облако» вообще не граничит с финно-угорскими, а белорусское только касается их — центр «этнического облака» российских популяций находится в одном кластере с финно-угорскими, а не славянскими этносами.

«С кем быть Литве — извечный спор славян». Различия этноса белорусов и русских

Если верить энциклопедии «Беларусь», белорусский этнос сформировался в 13-16 веках, пройдя стадии от объединения племенных союзов через народность до нации.

То есть, он сформировался еще до агрессий царей Ивана Грозного и Алексея Михайловича, а к времени российской оккупации ВКЛ 1795 года это был давно сложившийся этнос со своей многовековой историей национальной государственности.

Ибо в Речи Посполитой ВКЛ обладало всеми государственными атрибутами: своей властью (канцлеры ВКЛ, ни одного жемойта — почти все белорусы, несколько поляков), своей национальной белорусской армией, своими законами страны (Статуты ВКЛ — на языке белорусов, до сих пор не переведены на язык жемойтов и аукштайтов), своей национальной валютой (это белорусский талер, чеканившийся несколько веков вплоть до 1794 года, когда последний белорусский талер отчеканил Гродненский монетный двор) и т.д.

При этом, говоря сегодня о белорусском этносе, надо прежде всего понимать, о чем вообще идет речь. Белорусы (как этнос с таким названием) появились только в 1840 году, когда были переименованы царизмом из литвинов в «белоруссцев» после восстания 1830-1831 гг. После восстания 1863-1864 гг., когда литвины выступали уже «белорусами», генерал-губернатор Муравьев запретил и само придуманное идеологами царизма и Тайной Канцелярией «Беларусь», введя вместо него «Западно-русский край». Поэтому термин «Беларусь» и «белорусы» — крайне условен, это порождение царизма, им и запрещенное. И, например, литвинами или тутэйшими (местными) себя продолжали именовать все селяне Минской области даже в начале 1950-х годов, согласно опросам этнографов.

К 1840 году последовал целый ряд репрессий царизма против захваченного народа, посмевшего во второй раз восстать. Была уничтожена указом царя Униатская церковь в Беларуси, запрещено богослужение на белорусском языке и книгоиздание, упразднено действие Статута ВКЛ (действовавшего, кстати, только в Беларуси, не в Жемойтии — ныне Республика Летува), запрещено само слово «Литва». Хотя ранее Пушкин именно о белорусах писал в своих стихах по поводу восстания 1830-1831 гг. «Клеветникам России»: «С кем быть Литве — извечный спор славян».

То есть, с точки зрения науки, говоря о белорусах и русских, мы говорим уже не о народах и этносах, а о НАЦИЯХ соседей. Это совсем иная категория, где уже неуместны мысли о «слиянии народов» якобы под предлогом их какой-то «этнической общности». НАЦИИ никогда не могут слиться друг с другом, ибо по определению не предрасположены к этому.

Мы всегда принадлежали к европейской культуре. Различия менталитета

«Белорус — совсем не имперский человек, ему никогда и в голову не придет идея мировой революции или Третьего Рима» — утверждает философ, эссеист и литературный критик Валентин Акудович. Со словами известного белорусского представителя культуры можно легко согласиться. Владимир Орлов, к слову тоже известный белорусский писатель и историк, в одном из интервью сказал «Белорусы исторически и ментально — европейцы. Это очень шокирует всех, кто пытается ближе познакомиться со страной.

Люди удивляются тому, что у белорусских городов было Магдебургское право, что в Беларуси тоже был свой Ренессанс. Мы всегда принадлежали к европейской культуре, здесь проходила граница между Европой и Азией. Мы жили в империи — Великом княжестве Литовском, — которая простиралась от Балтийского до Черного моря, но это была не империя.

Были совершенно другие принципы построения государства, все были одним народом, были толерантность и терпимость. На площадях белорусских городов мирно уживались православная, католическая и униатская церкви, синагога и мечеть. Тут мы отличаемся и от Западной Европы, у нас никогда не было религиозных столкновений и таких событий, как Варфоломеевская ночь».

«Несмотря на все старания российских историографов, Московское княжество столетиями было под игом Золотой Орды. По сути, потом они так и не освободились от этого гнета — ментально, разумеется. Даже после ухода Орды все осталось то же самое: и построение государства, и военная доктрина, идея доминирования если не во всем мире, то на значительной его части. Оттуда сохранилась у русских мысль, что „если эти земли не захватим мы, то захватят наши враги и оттуда будут угрожать нам“. События в Украине свидетельствуют о том, что такая ментальная ситуация существует и сейчас» — также считает Валентин Акудович.

IQ больше на единицу

В этом плане белорусам тоже есть чем похвастаться: средний IQ у представителей нашей национальности — один из высоких в мире: 97. У жителей же нашей восточный соседки показатель интеллекта на балл меньше — 96.

«Працуй пільна — ды будзе Вільня!». Разный сказочный герой

Самый обычный герой русских сказок — Емеля, который сидит на печке и хочет, чтобы по щучьему веленью ему все досталось. Или Иван-дурак, имеющий папу-царя и занимающийся не пойми чем. Герой же белорусских сказок: «працавіты ды мужны Янка», работающий целыми днями и терпящий издевательства «паноў ды ўлады». Лодырь в белорусских сказках высмеивается, детей учат, что настоящий герой тот, кто долго и упорно работает, несмотря на удары судьбы. В общем «Працуй пільна — ды будзе Вільня!».

В русских сказках все абсолютно наоборот. Существует интересное исследование белорусских сказок, написанное культурологом Юлией Чернявской. В наших сказках есть другая травма: например то, что у нас нет счастливого героя, у которого есть всё, а ему за это ничего плохого не будет. Все белорусские сказки — про тяжелую работу, а если при этом ты находишь какой-то клад, то тебя очень сурово покарают. Наши сказки не про лень, а про работу.

Совсем разные. Белорусский и русский язык

В последнее время главное отличие белорусов от русских набирает популярность в нашей стране. Проводятся белорусскоязычные спортивные мероприятия, открываются бесплатные курсы изучения «роднай мовы». Конечно, белорусский язык довольно похож на русский, но зная тот же украинский или польский, можно увидеть, что с ними мова схожа намного больше.

Доказать же то, что белорусский — самостоятельный язык и уж никак не придаток русского, можно проанализировав несколько базовых слов. «Благо» в русском языке означает «хорошо». В белорусском же «блага» означает «плохо». Когда корневые базовые слова имеют совершенно разные смыслы, это говорит и о том, что языки совсем разные.

Авторы публикации ни в коем случае не ставят целью разжечь вражду между русскими и белорусами: «Мы лишь хотим показать, что белорусы — самостоятельный народ с богатой историей, аутентичной культурой и красивейшим языком. Нам по праву есть чем гордиться».

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина
Гибель империи
Гибель империи Виталий Портников
Потрясающе
Потрясающе Денис Казанский